설 명절 앞두고 '설빛 프리미엄 농식품 선물세트' 홍보 나선 송미령

설빛 프리미엄 농식품 선물세트

송미령 "선물 넘어 농촌 미래 응원"

송미령 농림축산식품부 장관은 민족 최대의 명절인 설을 앞두고 5일 서울에 위치한 한식문화공간 이음을 방문해 '설빛 프리미엄 농식품 선물세트'를 직접 살폈다.

농식품부 관계자는 "이번 방문은 우리 농업의 가치를 담은 '설빛 프리미엄 농식품 선물세트'를 널리 알리고 생산자들을 격려하기 위해 마련됐다"며 "이번 선물세트는 '프리미엄, 신뢰, 상생, 도전'을 주제로 엄선한 총 30개 제품으로 구성되어 소비자의 선택 폭을 넓혔다"고 설명했다.

송미령 농림축산식품부 장관(오른쪽 두번째)이 5일 서울에 위치한 한식문화공간 이음을 방문해 '설빛 프리미엄 농식품 선물세트'를 살펴보고 있다. 농식품부 AD 원본보기 아이콘

농식품부는 설빛 프리미엄 농식품 선물세트를 통해 최근 적극적으로 판로 확대를 모색하고 있는 콩 가공제품을 구성해 농가와의 상생을 도모했다. 또 청년 농업인이 생산한 제품을 소개하고, 대한민국 식품명인의 노하우가 담긴 제품과 품평회 등을 통해 그 우수성을 인정받은 우리술을 엄선했다.

이날 송 장관은 현장에 전시된 선물세트를 직접 살펴보고, 이어진 차담회에서는 생산자들과 다과를 함께하며 현장의 목소리를 청취하고 서로를 격려하는 시간을 가졌다.

송 장관은 "설빛 프리미엄 농식품 선물세트를 선택하는 것은 단순한 선물을 넘어, 우리 농업과 농촌의 미래를 응원하는 의미 있는 실천이 될 것"이라며 "각 기관과 단체에서도 우리 농산물 소비 촉진에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

한편 농식품부는 지난달 28일부터 온·오프라인으로 설 빛 프리미엄 농식품 선물세트 카탈로그를 배포하고 본격적인 판매를 진행하고 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>