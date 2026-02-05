가평군, 캐릭터 ‘갓평이와 송송이’…“생일이 생겼어요”

가평군, 매년 2월 5일로 지정

캐릭터에 서사 입혀 스토리텔링 추진

가평군의 대표 캐릭터 '갓평이'와 '송송이'가 공식 생일을 갖게 됐다. 가평군은 매년 2월 5일을 갓평이와 송송이의 생일로 지정하고, 이를 제도적으로 뒷받침하는 '가평군 캐릭터 생일 지정 규정'을 제정했다고 5일 밝혔다.

이번 규정 제정은 공공 캐릭터에 공식적인 '탄생일'을 부여한 사례로, 전국 지방자치단체 가운데서도 이례적인 시도로 평가된다. 단순한 홍보 수단을 넘어, 캐릭터에 서사와 정체성을 부여함으로써 군민과의 정서적 연결을 강화하겠다는 취지다.

갓평이와 송송이는 가평군의 자연·문화적 특성을 바탕으로 탄생한 캐릭터로, 그동안 각종 축제와 행사, 온·오프라인 홍보 콘텐츠를 통해 군민과 관광객에게 친숙한 존재로 자리 잡아 왔다. 이번 생일 지정은 캐릭터 활용을 일회성 이벤트에서 벗어나, 연중 지속 가능한 스토리텔링으로 확장하는 계기가 될 전망이다.

가평군은 앞으로 매년 2월 5일을 전후해 캐릭터 생일을 활용한 콘텐츠 제작과 온·오프라인 기념 이벤트, 군정 홍보 연계 사업 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 캐릭터를 단순한 이미지 자산이 아닌, 가평군을 대표하는 문화 콘텐츠로 육성한다는 방침이다.

가평군 관계자는 "캐릭터도 군민과 함께 나이를 먹고 추억을 쌓아가는 존재라는 점에서 이번 생일 지정은 상징적인 의미가 크다"며 "갓평이와 송송이가 가평군의 브랜드 가치를 높이고, 군민에게는 더욱 친근한 존재가 될 수 있도록 다양한 시도를 이어가겠다"고 말했다.





