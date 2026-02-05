모나용평, 지난해 매출액 2502억 기록…"올해 중장기 성장동력 확보"

사계절 프리미엄 리조트 모나용평 모나용평 070960 | 코스피 증권정보 현재가 3,255 전일대비 20 등락률 +0.62% 거래량 97,454 전일가 3,235 2026.02.05 14:59 기준 관련기사 모나용평, 스키장 개장 50주년 기념 한정판 굿즈 출시반갑다 스키시즌…주요 스키장, 21일부터 새 시즌 돌입모나용평, 올겨울 국내 스키장 최초로 21일 개장 전 종목 시세 보기 close (대표이사 박인준)이 공시를 통해 지난해 연결 기준 잠정 실적을 발표했다.

5일 모나용평은 지난해 연결 기준 매출액이 2502억원으로 전년 대비 6.6% 감소했다고 밝혔다. 영업이익은 233억원으로 13.5% 감소했다. 다만 영업이익률은 약 9.3% 수준을 유지하며 수익성 측면에서는 비교적 안정적인 흐름을 이어갔다.

이번 실적은 기록적인 분양 실적을 달성했던 2024년 '루송채' 효과에 따른 역기저 현상과, 2025년 부동산 시장 전반의 수요 둔화가 복합적으로 작용한 결과다.

주목할 점은 리조트 운영 부문의 안정성이다. 운영 부문 매출은 객실·레저·부대시설 전반에서 고른 성장세를 유지해 2024년 약 1485억원에서 2025년 1563억 원으로 약 5% 이상 증가했다. 특히 판매관리비는 전년과 유사한 수준으로 관리되며 비용 효율성을 유지했고, 외국인 방문객 증가와 사계절 콘텐츠 확대에 힘입어 체류형 관광 수요도 안정적인 수준을 기록했다.

당기순이익은 5억원으로 전년 대비 감소했다. 이는 중장기 핵심 프로젝트인 강릉 프리시에 사업 추진을 위한 지분 인수 과정에서 발생한 일회성 비용과 재무 구조 정비가 반영된 영향이 컸다. 회사 측은 이를 잠재적 재무 리스크를 선제적으로 정리하고 향후 프로젝트 추진의 안정성과 재무 구조의 투명성을 높이기 위한 이른바 '빅배스(Big Bath)' 성격의 조치로 설명했다.

모나용평은 2026년 정부의 부동산 정책 방향과 시장 환경 변화를 반영해 사업 전략을 재정비하고, 중장기 개발사업과 후속 프로젝트를 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 분양사업과 운영사업 간 균형을 강화하고, 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나간다는 방침이다.

모나용평 관계자는 "지난해 박인준 대표이사 취임 이후 경영 전반의 내실을 다지고 재무 건전성 개선에 힘써왔다"며 "올해는 이러한 체질 개선 성과를 바탕으로 실질적인 성장과 재도약의 기반을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



