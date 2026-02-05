골드앤에스, 기업가치 제고 위한 밸류업 프로그램 발표…"유망 M&A 강력 추진 나서"

종합 어학 플랫폼 기업 골드앤에스 골드앤에스 035290 | 코스닥 증권정보 현재가 838 전일대비 193 등락률 +29.92% 거래량 2,456,216 전일가 645 2026.02.05 13:14 기준 관련기사 골드앤에스, 학습 솔루션 '시원패스XAI' 출시…AI 기반 교육 서비스 본격화골드앤에스 "시원스쿨 양수로 2026년 매출 3배 확대 및 흑자전환 기대"골드앤에스 "시원스쿨랩, 공식 출제기관 ETS 토플과 공식 파트너십 체결" 전 종목 시세 보기 close 는 5일 중장기적으로 기업가치를 제고하고 주주환원을 극대화하기 위한 내용의 밸류업 프로그램을 발표했다.

골드앤에스는 2026년부터 2028년까지 교육사업 역량에 집중하고 인공지능(AI) 교육 관련 유망 기업과의 인수·합병(M&A)을 적극 추진해 지속가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

기업가치 상승을 위한 전략으로 ▲재무 전략(Financial Strategy) ▲마케팅 전략(Marketing Strategy) ▲연구개발 전략(R&D Strategy) 3대 축을 제시했다. 재무 전략 부문에서는 핵심 사업 역량 집중과 유망 투자회사 발굴로 성장성을 강화하고 지배구조 개선 및 내부통제 투명성 제고를 추진한다.

마케팅 전략 부문에서는 AI 기반 학습 제품군의 '프리미엄 라인업' 구축과 고객 맞춤형 온라인 플랫폼 고도화를 통한 매출 성장을 추진한다. TV·유튜브·라디오·인터넷 등 통합 미디어를 활용한 브랜드 강화와 온·오프라인 스타 강사 발굴 및 체계적 육성으로 경쟁력을 높일 계획이다.

연구개발 전략으로는 AI 기반 외국어 교육 솔루션 'XAI' 개발과 어학사업 트렌드에 부합하는 신상품 개발에 나선다. 언어 확장 및 동종·연계 사업 신상품 개발, 해외 유학 사업 및 글로벌 교육 신상품 개발, 생애주기 맞춤 외국어학습서비스 개발 등을 진행한다.

또한 회사는 주주소통 강화를 위해 주주총회 시 각 영역별 최고책임자(C-Level) 대면미팅, 투자자 컨퍼런스콜 운영, 주기적 언론미팅 등 투자자 관계·홍보(IR·PR) 활동을 강화한다. 플랫폼 내 재무실적 발표와 2027년 상반기 기업가치제고 이행 상황 공시 등도 계획하고 있다.

신승호 골드앤에스 대표이사는 "교육사업 역량 강화와 함께 AI 교육 분야 유망 기업과의 M&A를 강력히 추진해 지속가능한 성장을 이뤄내겠다"며 "중장기 성장 전략과 주주환원 정책을 통해 기업가치를 제고하고 주주 신뢰를 회복해 나가겠다"고 말했다.





