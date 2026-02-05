광주 서구, 설 맞아 온누리상품권 4억원 환급행사

6일부터 19일까지 2주간

1인당 최대 5만원 환급혜택

선할인에 페이백까지

최대 15% 할인 효과

광주광역시 서구가 설 명절 소비가 집중되는 시기를 맞아 '온누리상품권 페이백(환급) 행사'를 대폭 확대 운영한다.

서구는 6일부터 19일까지 2주간 환급 예산을 기존 2억원에서 4억원으로 늘리고 주간 기준 1인당 환급 한도도 1만원에서 2만5,000원으로 상향 조정한다고 밝혔다.

이에 따라 주민들은 서구 관내에서 디지털 온누리상품권을 사용할 경우 2만원 이상 결제 시 결제금액의 5%를 환급받을 수 있으며 행사 기간 동안 최대 5만원까지 혜택을 받을 수 있다. 특히 디지털 온누리상품권은 구입 시 10% 선할인 혜택이 제공돼 페이백과 함께 최대 15% 할인 효과를 누릴 수 있어 주민들의 체감 혜택이 더욱 커질 전망이다.

전국 지방정부 중 유일하게 온누리상품권 환급 정책을 펼치고 있는 서구는 명절을 앞두고 주민들의 경제 부담을 줄이면서도 골목상권 활성화를 위해 이번 민생 안정 대책을 마련했다. 앞서 서구는 지난 1월부터 주간 단위로 페이백 행사를 운영해 왔으며 4주간 10만여 명이 행사에 참여해 4억원의 할인 혜택을 누린 것으로 집계됐다.

김이강 서구청장은 "명절을 앞두고 소상공인과 주민 모두에게 실질적인 도움이 되도록 페이백 혜택을 대폭 확대했다"며 "골목상권에는 힘이 되고 주민들에게는 풍성한 설 선물이 되는 '착한 경제도시 서구'를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 서구는 지난해 전국 최초로 관내 전체를 골목형상점가로 지정해 온누리상품권 기반의 골목경제 활성화를 이끌었으며 김민석 국무총리가 직접 현장을 방문하는 등 정부에서 주목하는 성공모델로 주목받고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>