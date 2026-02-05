본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영천시, 전국 최초 'AI 기반 시정정보 숏폼 서비스' 추진…행정 대전환 가속

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.05 13:05

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AX 통해 행정 효율↑정보 접근성 격차↓

영천시가 전국 지방자치단체 중 최초로 생성형 인공지능(AI)을 활용한 시정정보 전달 혁신사업에 나선다.


기존의 텍스트 중심 홍보에서 벗어나, AI가 자동으로 제작하는 '숏폼(Short-form)' 영상을 통해 전 세대를 아우르는 체감형 행정을 구현한다는 계획이다.

영천시청 전경

영천시청 전경

AD
원본보기 아이콘

영천시는 5일 생성형 AI 기술로 숏폼 콘텐츠를 자동 생성해 주민들에게 전달하는 'AI 기반 시정정보 전달 혁신사업'을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 인공지능 전환(AX)을 통해 행정 효율을 높이고, 정보 접근성 격차를 해소하는 데 목적이 있다.


숏폼은 AI 자동 제작 기술을 활용해 시정·생활정보 자료에서 핵심 메시지를 자동 추출하고, 20~30초 분량으로 자동 생성된다.


생성된 영상은 ▲지원사업 안내 ▲재난·안전·교통 정보 ▲복지·생활정책 정보 ▲행사 일정 및 참여 안내 등 다양한 행정 정보를 전 세대가 직관적으로 확인·이해할 수 있도록 전달할 예정이다.

황재철 홍보전산실장은 "AI 기술은 단순한 디지털 기능을 넘어, 전 세대가 체감할 수 있는 행정정보 전달 방식을 변화시킬 수 있는 중요한 수단"이라며, "이번 사업을 통해 주민들이 시정 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 하고, 주민들의 행정 참여도 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져" "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기