KIAT, 소부장 기술·양산·신뢰성 3대 지원사업 동시 추진

AX 심화기술·디지털 트윈 성능평가 도입

내달 6일까지 참여기업 모집

한국산업기술진흥원(KIAT)은 소재·부품·장비(소부장) 기업을 대상으로 한 3개 지원사업을 공고하고 다음 달 6일까지 참여 기업을 모집한다고 5일 밝혔다. 이번에 추진되는 사업은 '융합혁신지원단 기술지원사업', '양산성능평가지원사업', '신뢰성기반활용지원사업' 등이다.

융합혁신지원단 기술지원사업은 소부장 중소·중견기업이 자체 역량만으로 해결하기 어려운 기술 애로를 접수하면 공공연구소가 기술 멘토링을 제공하는 프로그램이다. 올해는 총 14개 과제를 선정해 20억원 규모로 지원할 계획이다. 특히 올해부터는 기업의 인공지능 전환(AX)을 돕기 위해 심화기술지원 AX 분야를 별도로 신설해 시범 운영한다.

양산성능평가지원사업은 시제품 개발 이후 수요처 납품 과정에서 어려움을 겪는 공급기업을 지원하는 사업으로, 수요기업의 실제 생산 라인에서 제품 성능을 평가받을 수 있도록 돕는다. 2026년 신규 예산은 229억원이며, 올해부터는 디지털 복제물인 '디지털 트윈'을 구축·활용해 성능을 검증하는 방식도 지원 대상에 포함됐다.

신뢰성기반활용지원사업은 소부장 기업에 서비스 이용권(바우처)을 지급하고, 제품 신뢰성 향상에 필요한 시험·검사 서비스를 연구개발기관을 통해 이용할 수 있도록 지원하는 제도다. 기업당 최대 1억5000만원 규모의 이용권이 제공되며, 금속·화학·섬유·세라믹전자·기계자동차 등 5개 분야 36개 연구개발기관이 참여한다. 신뢰성은 제품 내구성과 품질 평가의 핵심 요소지만, 별도의 시험 장비를 갖추기 어려운 기업이 많아 현장 수요가 높은 분야로 꼽힌다.

KIAT는 오는 11일 대전컨벤션센터와 12일 서울 한국기술센터에서 3개 사업 통합설명회를 개최한다. 사전 등록 기업은 현장에서 일대일 상담도 받을 수 있으며, 참가 신청은 KIAT 홈페이지 공지사항을 통해 가능하다.

민병주 KIAT 원장은 "소부장 기술력은 제조 산업 공급망을 지탱하는 근간"이라며 "특히 인공지능 시대에 대비한 기업 지원을 강화한 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





