우원식 국회의장이 5일 국회 사랑재에서 신년 기자회견을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 우원식 "설 전후가 국민투표법 개정 시한…마지막까지 설득"
2026년 02월 05일(목)
우원식 국회의장이 5일 국회 사랑재에서 신년 기자회견을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
6600만원짜리 요즘 유행하는 '기괴한 성형'…"시신 지방으로 볼륨 빵빵하게"
"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다
"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원
"교장 선생님 말씀 또 왔다…이젠 스팸 문자 같아" 일주일새 9건 쏟아진 대통령 '훈시사항' [관가in]
"괜히 갔다가 큰일 날라" 무서워서 여행 포기…폭설에 30명 숨지고 난리난 日
출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?
출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장
"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란
인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살
'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다
'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑