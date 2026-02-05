지난해 주식 발행액 35조8000억원…전년比 45.5%↑

한국예탁결제원은 지난해 주식을 전자등록한 회사는 1025개사로 발행수량은 총 134억9000억주, 발행금액은 약 35조8000억원으로 집계됐다고 5일 밝혔다.

발행회사 수는 전년 대비 3.8% 감소했고, 발행수량은 26.9% 감소했다. 발행금액은 전년보다 45.5% 증가했다.

증권시장별로 보면 코스닥 상장주식이 약 68억6000만주(50.9%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 비상장법인 주식은 약 34억9000만주(25.9%), 유가증권(코스피) 상장주식이 약 30억5000만주(22.6%)로 뒤를 이었다.

발행금액은 유가증권 상장법인이 약 19조2000억원(53.6%), 코스닥 상장법인이 약 8조8000억원(24.6%)을, 비상장법인이 약 7조5000억원(20.9%)이었다.

발행사유별로는 유상증자가 약 47억9000만주(35.5%)로 가장 많았다. 유상증자는 기업이 자본금을 늘리고자 주식을 추가 발행하는 조처를 뜻한다. 이어 자본감소 약 20억9000만주(15.5%), 액면변경 약 14억5000만주(10.8%)였다.

발행금액 기준으로는 유상증자 약 31조5000억원(87.8%), 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 행사 약 4조원(11.2%), 스톡옵션 약 4000억원(1.0%)이었다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>