본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

지난해 주식 발행액 35조8000억원…전년比 45.5%↑

임춘한기자

입력2026.02.05 12:50

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국예탁결제원은 지난해 주식을 전자등록한 회사는 1025개사로 발행수량은 총 134억9000억주, 발행금액은 약 35조8000억원으로 집계됐다고 5일 밝혔다.


지난해 주식 발행액 35조8000억원…전년比 45.5%↑
AD
원본보기 아이콘

발행회사 수는 전년 대비 3.8% 감소했고, 발행수량은 26.9% 감소했다. 발행금액은 전년보다 45.5% 증가했다.

증권시장별로 보면 코스닥 상장주식이 약 68억6000만주(50.9%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 비상장법인 주식은 약 34억9000만주(25.9%), 유가증권(코스피) 상장주식이 약 30억5000만주(22.6%)로 뒤를 이었다.


발행금액은 유가증권 상장법인이 약 19조2000억원(53.6%), 코스닥 상장법인이 약 8조8000억원(24.6%)을, 비상장법인이 약 7조5000억원(20.9%)이었다.


발행사유별로는 유상증자가 약 47억9000만주(35.5%)로 가장 많았다. 유상증자는 기업이 자본금을 늘리고자 주식을 추가 발행하는 조처를 뜻한다. 이어 자본감소 약 20억9000만주(15.5%), 액면변경 약 14억5000만주(10.8%)였다.

발행금액 기준으로는 유상증자 약 31조5000억원(87.8%), 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 행사 약 4조원(11.2%), 스톡옵션 약 4000억원(1.0%)이었다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회장님 1억 받으러 왔습니다" 벌써 134억 쐈다…사내 출산 57% 늘어난 '이 회사' "회장님 1억 받으러 왔습니다" 벌써 134억 쐈다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기