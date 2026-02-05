동아대 음악학과 학생들, 직접 만든 음원 ‘정식 발매’

부산교육청 창체형 교육과정



작곡부터 유통까지 실전 경험

동아대학교(총장 이해우)는 부산시교육청이 주관한 '2025학년도 창의적 체험활동 형 교과과정(겨울방학) 강좌'를 통해 음악학과 학생들이 직접 제작한 음원이 정식 발매됐다고 전했다.

이번에 공개된 싱글 'Project D-I'm a composer too!, Vol. 2'는 부산교육청 창체형 교육과정의 하나로 동아대 음악학과가 운영한 '나도 작곡해볼래(음원 발매 프로젝트)' 강좌를 통해 탄생했다.

이 강좌에는 총 12명의 학생이 참여해 4일간 음악 기초 이론부터 작곡·작사, 보컬 녹음, 음원 제작과 발매까지 전 과정을 직접 수행하는 실습 중심 프로그램으로 운영됐다. 학생들은 짧은 기간 동안 집중 교육과 실습을 거쳐 자신만의 음악을 완성하고, 실제 음원 발매라는 성과를 이뤄냈다.

'Project D'는 'Project Dream'을 의미하는 이름으로, 음악을 꿈꾸는 학생들과 예비 창작자들을 응원하기 위해 기획된 교육 연계형 음악 프로젝트다. 단순한 수업을 넘어 학생들이 자신의 창작물을 실제 시장에 선보일 수 있도록 돕는데 목적을 두고 있다.

이번 앨범 수록곡들은 강좌에 참여한 학생들이 직접 작곡과 작사를 맡았으며, 보컬 녹음에도 학생들이 참여해 의미를 더했다. 교육 과정에서 배운 이론과 실습이 실제 결과물로 이어졌다는 점에서 교육 효과를 높였다는 평가다.

프로젝트에는 동아대 음악학과 학과장이자 재즈 피아니스트인 박지용 교수가 총괄 프로듀서로 참여했다. 박 교수는 정규 앨범 'The Nearness of You'를 발매하는 등 활발한 연주 활동과 함께 후학 양성에도 힘쓰고 있다. 또한 음원 제작에는 동아대 외래교수이자 음악 프로듀서인 박장현이 프로듀서로 참여해 완성도를 끌어올렸다. 박장현 프로듀서는 KISU를 비롯해 정세운, 정엽 등 다수 아티스트의 음반과 드라마·영화 OST 작업에 참여한 바 있다.

동아대는 이번 프로젝트를 통해 실기와 이론, 산업 현장을 연결하는 실천 중심 교육의 방향성을 다시 한번 확인했다. 교육과정과 연계된 프로젝트를 지속 운영해 학생들이 창작자로 성장할 기회를 확대해 나간다는 계획이다.

'Project D?I'm a composer too!, Vol. 2'는 멜론, 지니, 벅스, 스포티파이, 애플뮤직 등 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 감상할 수 있다. 학생들의 첫 음악적 도전이 담긴 이번 앨범은 음악을 꿈꾸는 이들에게 작은 응원의 메시지를 전할 것으로 기대된다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



