경기도, '80억' 최은순씨 서울 암사동 빌딩 공매…4일 온비드 공고

전국 고액 체납자 1위 최은순 씨 소유 서울 강동구 소재 80억원대 부동산에 대해 4일 공개 매각 절차가 시작됐다.

경기도는 한국자산관리공사(캠코)가 이날 공매 전자입찰 사이트인 온비드(https://www.onbid.co.kr/shortcut.do?code=Y8Y9YdY2Y7Y5)에 최은순 씨 소유 서울시 강동구 암사동 502-22 건물과 토지를 공매 공고했다고 5일 밝혔다.

온비드에 오른 최 씨 암사동 부동산의 감정가는 80억676만9000원이다.

암사역에서 도보로 1분 정도의 역세권에 위치한 지하 1층, 지상 6층 건물이다. 대지면적 368.3㎡, 건물 면적 1247㎡이며 토지 용도는 제1종 근린생활시설이다.

최 씨는 이 부동산을 2016년 11월 43억원에 사들였다.

앞서 경기도와 성남시는 지난해 12월 최 씨에게 세금 체납액 25억원을 납부할 시간을 줬으나 최 씨가 이를 거부했다.

김동연 경기도지사 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 성남시는 12월 한국자산관리공사에 최 씨 소유 서울 암사동 건물과 토지에 대한 공개 매각을 의뢰했다.

최 씨 부동산은 오는 3월30일 오후 2시부터 4월1일 오후 5시까지 약 사흘 입찰이 진행된다.

공매는 가장 높은 가격을 써낸 사람이 낙찰을 받는다. 공매 결과 낙찰자와 매각이 결정되면 체납액 25억원을 충당하는 절차가 진행된다.

김동연 경기도지사는 이번 공매 절차 개시와 관련해 "권력을 사유화해서 배를 불린 김건희 일가에 대한 첫 번째 단죄"라며 "반드시 추징해서 조세정의를 세우겠다는 약속을 지키게 됐다"고 말했다.

경기도는 최 씨 외에도 고액체납자들의 상습적 체납세금은 끝까지 '추적'해서 받아낼 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>