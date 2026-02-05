"발암물질 슬레이트, 이제 안녕!" 완도군, 철거비 500만원 '지원'

사업비 6억6천만원 투입…3월 말 '본격 철거'



전남 완도군이 1급 발암물질인 석면을 함유한 노후 슬레이트로부터 군민의 건강을 보호하고 쾌적한 주거 환경을 조성하기 위해 팔을 걷어붙였다.

5일 완도군은 올해 사업비 6억6,000만원을 확보해 '2026년 슬레이트 처리 지원 사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

완도군청 전경

이번 사업은 주거 취약계층의 안전한 주거 환경 조성을 위해 마련됐다. 지원 규모는 ▲주택 슬레이트 처리 118동 ▲취약계층 지붕 개량 20동 ▲비주택(창고·축사) 슬레이트 처리 22동 등 총 160동이다.

지원 금액은 주택 철거·처리의 경우 일반 가구 기준 최대 352만원까지 지원하며, 기초수급자 등 취약계층을 위한 지붕 개량 사업은 최대 500만원까지 지원한다.

창고와 축사 등 비주택 건축물은 슬레이트 면적 200㎡ 이하만 철거 및 처리 비용 전액을 지원받을 수 있다. 다만, 분야별 지원 상한 금액을 초과하는 비용은 신청자가 부담해야 한다. 사업 참여를 희망하는 건축물 소유자는 오는 3월 13일까지 건축물이 소재한 해당 읍·면사무소를 방문해 신청하면 된다.

군은 접수 마감 후 신청자를 대상으로 슬레이트 면적 조사 등 현장 확인 과정을 거쳐 최종 지원 대상자를 선정할 계획이다. 본격적인 철거 및 해체 작업은 3월 말부터 시작될 예정이다.

군 관계자는 "이번 사업은 군에서 위탁 계약한 슬레이트 전문 처리 업체에서 철거·처리 후 업체에 비용이 지급되는 민간 위탁이다"며 "개인이 별도로 철거·처리 후 지원받는 방식이 아님을 유의해야 한다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자



