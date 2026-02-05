본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

'용인어린이상상의숲', 문체부 '지역문화매력 100선' 선정

정두환기자

입력2026.02.05 11:21

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

용인미르스타디움내 복합문화시설 갖춰

경기도 용인시는 복합문화시설인 '용인어린이상상의숲'이 문화체육관광부의 '제2기 지역문화 100선(로컬100)'에 선정됐다고 5일 밝혔다.

지난해 어린이날을 맞아 용인 미르스타디움내 '용인어린이상상의숲'에서 지역 어린이 초청 행사가 열리고 있다. 용인시 제공

지난해 어린이날을 맞아 용인 미르스타디움내 '용인어린이상상의숲'에서 지역 어린이 초청 행사가 열리고 있다. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

'로컬100'은 지역 고유의 문화자원과 특색 있는 문화공간을 발굴해 지역문화의 가치를 알리고, 지역관광 활성화를 도모하는 사업이다. 문체부는 지자체를 통해 후보 200곳을 추천받은 뒤 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 100곳을 선정했다.


'용인어린이상상의숲'은 용인문화재단이 용인미르스타디움 내에 운영하는 복합 문화시설이다. 연간 26만 명 이상의 방문객이 찾는 지역 대표 문화공간이다. 이곳에서는 공연·미술·예술놀이 공간과 요리·미디어 체험 콘텐츠를 제공하고 있다.

용인어린이상상의숲은 이번 선정으로 문체부, 지역문화진흥원이 운영하는 누리집·사회관계망서비스(SNS)·유튜브 등을 통해 내년까지 전국적인 홍보가 이뤄진다.


시 관계자는 "용인어린이상상의숲을 중심으로 지역문화의 저변 확대와 문화관광 활성화를 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"괜히 갔다가 큰일 날라" 무서워서 여행 포기…폭설에 30명 숨지고 난리난 日 "괜히 갔다가 큰일 날라" 무서워서 여행 포기…폭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기