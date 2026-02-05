"재선충병도 국가적 산림재난" 산림청, 방제 패러다임 전환

산림청이 소나무재선충병(재선충병) 방제를 위한 중장기 전략을 수립해 추진한다. 재선충병을 국가적 산림재난으로 인식, 해마다 실행계획을 수립하던 것에서 중장기 전략을 마련하는 것으로 방제 패러다임을 전환하겠다는 의미다.

5일 산림청은 이 같은 취지로 '재선충병 국가 방제 전략(2026~2030)'을 마련해 추진한다고 밝혔다.

그간 재선충병 방제는 매년 현황과 성과분석 및 실행 방안에 중점을 둬 추진됐다. 하지만 올해부터는 국가 방제 전략을 통해 국내외 여건을 반영한 5년 단위 장기 로드맵을 수립한다. 또 국가와 지방정부의 유기적 계획 및 이행 방안을 토대로 방제에 집중하겠다는 게 산림청의 설명이다.

국가 방제 전략에 따라 올해 산림청은 국가 방제 벨트를 구축해 집중적으로 관리하는 '권역별 맞춤형 방제'를 도입한다. 최일선 방어선인 국가 선단지와 보존해야 할 소나무 숲에 강화된 방어선을 구축해 피해 확산을 막고 피해가 경미한 지역은 청정지역으로 전환하기 위해 지원을 확대한다는 게 골자다.

재선충병 방제를 위한 국가와 지방정부의 역할도 명확해진다. 장기적 관점에서 지역 특성과 현장 여건을 고려해 국가와 지방정부별 방제전략 수립을 의무화하는 방식이다. 또 산주, 임업인, NGO 등 이해관계자와의 협력 거버넌스를 구축해 현장에서 정책 공감대가 형성될 수 있게 할 계획이다.

재선충병 방제 비용 현실화와 이동 규제 완화로 피해 고사목 활용을 확대하고 기후변화, 산주 소득 등을 고려한 수종전환 방제를 확대하는 등 지속가능한 재선충병 관리 기반을 마련하는 것도 국가 방제 전략에 포함됐다.

이외에도 문제 사업지를 집중적으로 관리하기 위해 국민 참여형 감시체계를 마련하고 인공지능(AI) 활용 자동 예찰·분석체계 구축과 재선충병 내성 품종 개발 및 친환경 방제제 개발 등에 적극적으로 나서겠다는 게 산림청의 설명이다.

박은식 산림청 차장은 "재선충병은 산불·산사태처럼 '국가적 산림재난'에 해당한다"며 "산림청은 재선충병으로부터 소나무림을 지켜내기 위해 국가 방제 전략 이행에 최선을 다하겠다"고 말했다.





