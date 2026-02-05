본문 바로가기
금융

DB손보, 설 명절 대비 차량 무상점검

문채석기자

입력2026.02.05 11:07

전국 프로미카월드점 2월 9~14일
차량점검, 살균·탈취 타이어공기압 주입

DB손해보험 은 2026년 병오년 설 명절을 대비해 고객의 안전한 운행과 사고 예방을 위해 오는 9~14일 차량 무상점검 서비스를 한다고 5일 밝혔다.


DB손보, 설 명절 대비 차량 무상점검
서비스는 DB손보 자동차보험 가입 고객을 대상으로 전국 프로미카월드점에서 운영된다.

차량 기본 점검 외에도 실내 살균·탈취 서비스와 타이어 공기압 주입을 포함한 형태로 제공된다.


평일 방문이 어려운 고객을 위해 토요일(14일)까지 운영된다. 프로미카월드점을 통해 유선으로 예약도 가능하다.


DB손보 관계자는 "다가오는 설 명절을 앞두고 차량 무상점검 서비스를 통해 교통사고 예방과 차량 안전에 대한 고객 만족을 높이고자 한다"며 "단순 점검을 넘어 위생과 실용까지 고려한 차별화된 서비스로 고객 신뢰에 보답할 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
