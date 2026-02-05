'K외식' 매장 전 세계에 4644개…주력 美시장 급증

2025년 외식기업 해외진출 실태조사

북미매장 수 5년새 2배 급증

해외 매장 10곳 중 6곳은 'K치킨·K베이커리'



한국의 외식 브랜드가 한류 열풍을 타고 전 세계로 영토를 확장하고 있다. 단순한 진출을 넘어 현지 시장에서 실질적인 매출 성장과 매장 확대를 이뤄내며 K푸드의 위상을 공고히 하고 있는 것으로 나타났다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 5일 발표한 '2025년 외식기업 해외진출 실태조사'에 따르면 국내 외식기업들은 전 세계 56개국에 4644개의 매장을 운영하고 있다.

지난 5년 새 해외 진출 기업 수는 134개에서 122개로, 브랜드 수는 147개에서 139개로 감소했지만, 진출 국가는 48개에서 56개로 확장했다. 국내 외식기업들의 해외매장 수는 2020년 3722개에서 2025년 4644개로 약 24.8% 증가했다.

가장 많은 매장이 운영 중인 나라는 미국(23.8%)과 중국(17.9%), 베트남(13.7%), 필리핀(6.3%), 태국(5.0%) 순이다. 전통적인 강세 지역이었던 베트남과 필리핀 등 동남아시아 국가들이 여전히 높은 비중(36.2%)을 차지하고 있다. 미국과 캐나다 등 북미 지역(27.4%)과 영국, 프랑스 등 유럽지역으로의 진출이 활발해지고 있다.

이번 조사에서 가장 눈에 띄는 대목은 주력 시장의 교체다. 2020년 당시 매장 수가 1368개로 독보적 1위였던 중국은 현지 경쟁 심화 여파로 2025년 830개로 많이 감소했다. 반면 미국 시장은 5년 전과 비교해 2배 이상 성장한 1106개 매장을 확보하며 K외식의 새로운 요충지가 됐다. 농식품부 관계자는 "이는 과거 중국과 동남아시아 시장에 의존하던 '양적 팽창'의 시대를 지나, 미국 등 외식 선진국에서 치킨과 제과제빵 등을 앞세워 실질적인 이익을 거두는 '질적 성장기'에 진입한 것"이라고 설명했다.

미국 내 성공은 메가 브랜드들이 주도한 것으로 나타났다. BBQ와 본촌치킨은 K치킨 열풍을 만들고, 파리바게뜨와 뚜레쥬르는 미국 전역에 K베이커리 벨트를 구축했다.

해외 진출 브랜드 중 가장 높은 비중을 차지하는 업종은 치킨전문점, 제과점업이 각각 1위와 2위를 유지했다. 한식 음식점업은 3위로, 피자·햄버거·샌드위치 등은 4위로 순위가 바뀐 것으로 나타났다.

글로벌 확장이 가속화되는 만큼 현지 운영의 어려움도 많이 존재하는 것으로 조사되었다. 조사에 참여한 기업들은 해외매장 운영 시 가장 큰 애로사항으로 '식재료 수급 문제'와 '현지 법·제도의 장벽'을 꼽았다. 해외 진출 의향이 있는 기업은 '현지 법률·세무·위생 규제 관련 전문 자문'에 대한 지원 수요가 가장 높았다.

농식품부는 이번 조사 결과를 바탕으로 ▲해외 진출 단계별 맞춤형 지원 강화 ▲외식기업?식자재 수출을 연계한 패키지 지원 ▲국가·권역별 외식시장 정보제공 확대 등을 통해 K외식의 안정적인 글로벌 정착을 적극적으로 지원해 나갈 계획이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 "외식기업의 해외 진출은 단순한 매장 확대가 아니라 한식문화와 식품산업 전반의 경쟁력을 높이는 중요한 축"이라며 "현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 지원으로 K외식이 세계시장에서 지속해서 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



