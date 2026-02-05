韓, 美 주도 핵심광물 블록 '포지이니셔티브' 의장국 맡아

美 주최 첫 핵심광물 장관급회의

조현 "회원국 간 협력 확대·실질 협력 사업 발굴 적극 추진"

미국 주최의 핵심광물 장관급회의가 4일(현지시각) 미국 워싱턴D.C.에서 개최됐다. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

한국이 미국 주도의 핵심광물 무역블록인 '지전략적 자원협력 포럼(FORGE·포지 이니셔티브)' 의장국을 맡게 됐다. 기간은 오는 6월까지다.

5일 외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 4일(현지시각) 미국 워싱턴D.C.에서 개최된 핵심광물 장관급회의에서 "의장국으로서 회원국 간 협력 확대와 실질 협력 사업 발굴을 적극 추진하겠다"고 밝혔다. 이번 핵심광물 장관급회의는 미 국무부가 처음으로 개최한 것으로, 주요 7개국(G7)을 비롯해 채굴, 제련, 중간재 및 최종재 제조 등 공급망 전 주기에 걸쳐 협력 중인 56개국이 참여했다. 회의에는 J D 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 스콧 베선트 재무장관, 크리스 라이트 에너지장관 등 미 정부 핵심 인사들이 대거 참석했다.

이번 회의를 계기로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)은 포지 이니셔티브로 재출범했다. 조 장관은 MSP가 그간 추진해온 핵심광물 협력 성과를 기반으로 핵심광물 프로젝트 투자 촉진, 핵심광물 전 주기 이해관계자 간 소통증진 등을 포지이니셔티브의 발전 방향으로 제시했다.

한편 조 장관은 이번 회의를 계기로 그리어 USTR 대표와 별도 회담을 가졌다, 아울러 이스라엘 기드온 사르 이스라엘 외무장관과 첫 양자 회담을 가졌다. 양국 장관은 첨단 기술과 인공지능 분야에서 협력을 심화하는 방안에 대해 논의했다.





