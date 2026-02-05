본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

中企 옴부즈만 지난해 규제애로 5344건 처리…1325건 개선

김철현기자

입력2026.02.05 12:00

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘중소기업 옴부즈만 2025년도 활동결과’ 보고

중소기업 옴부즈만이 지난해 5000건 이상의 기업 규제애로를 발굴·처리했다. 개선 건의가 일부라도 반영된 건은 전체의 약 25%인 것으로 나타났다.


중소벤처기업부와 중소기업 옴부즈만은 중소기업기본법에 따라 '중소기업 옴부즈만 2025년도 활동결과'를 규제개혁위원회, 국무회의, 국회에 보고했다고 5일 밝혔다.

中企 옴부즈만 지난해 규제애로 5344건 처리…1325건 개선
AD
원본보기 아이콘

지난해 옴부즈만은 5344건의 기업 규제애로를 다뤘으며 이 중 옴부즈만 개선 건의가 일부라도 반영된 수용·일부수용 건수는 총 1325건이다. 분야별 중기·소상공인 현장 간담회, 소규모 협·단체 방문 등 현장 활동은 총 68회 실시했다.

특히 옴부즈만은 장기 미해결 규제애로 해소를 위해 전담팀을 신설, 파급력이 큰 과제 14건을 선별해 5건의 규제를 해소했다. 핵심 규제 개선 권고 2건을 통해 75개 기관에 규제 개선을 이끌어냈다. 식품유통전문판매업 오피스텔 입지허용, 자율주행 연구 차량 보조금 환수 제외 등이 대표 사례다.


또 국무조정실과 협업해 '중소기업·소상공인 민생규제 개선방안'을 마련, 외국인 인력의 권역 간 사업장 이동 허용 등 총 16건의 업종·업태별 규제를 개선했다. 창업·신산업, 고질규제, 행정규칙 숨은 규제 등 3대 분야에서 '중소기업 현장 규제애로 합리화 방안'도 마련했다.


시장정비구역 건폐율 특례, 자동차매매업 전시장 입지 제한 등 생활 밀착형 입지규제를 정비한 것과 원인자부담금 면제 대상 공장범위 확대, 사용료 부과기준 합리화 등 상·하수도 규제를 전수정비한 것 등도 성과로 꼽힌다.

최승재 옴부즈만은 "기업현장 규제개선 전문기관인 중소기업 옴부즈만을 더욱 발전시켜 올해도 현장 중심의 규제애로를 지속적으로 발굴하고 처리하겠다"며 "공공기관 숨은 규제 등 핵심 테마규제도 집중 개선해 현장의 체감을 높이는 개선을 이루겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회장님 1억 받으러 왔습니다" 벌써 134억 쐈다…사내 출산 57% 늘어난 '이 회사' "회장님 1억 받으러 왔습니다" 벌써 134억 쐈다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기