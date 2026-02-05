민형배 "재계 300조 투자, 200조는 호남 몫이어야"

"전남·광주 통합 성공 열쇠는 압도적 성장"

"수십년 투자 격차…파격적 집중 투자 필요"

민형배 더불어민주당 의원(광주 광산을)이 재계가 발표한 300조원 규모 지역 투자 계획과 관련해, 이 가운데 200조원을 호남에 집중 배정해야 한다고 주장했다. 전남·광주 행정통합의 성패는 '압도적 성장'에 달려 있다는 입장이다.

민 의원은 5일 성명을 내고 "류진 한국경제인협회장이 밝힌 300조원 지역 투자 계획은 '고른 성장' 기조에 대한 시의적절한 화답"이라며 환영의 뜻을 밝혔다. 이어 "기계적 균형으로는 부족하다. 지난 수십 년간 철저히 배제됐던 호남에 대한 파격적 투자가 필요하다"고 말했다.

민 의원은 '호남 홀대'가 감정이 아닌 수치로 확인된다고 주장했다. 지난해 3분기 수도권(3.2%), 동남권(1.1%), 충청권(1.0%)이 성장한 반면 호남권은 전국에서 유일하게 -1.2% 역성장을 기록했다고 밝혔다. 국내 1000대 기업 가운데 145곳이 영남에 있는 데 비해 호남은 32곳에 불과한 '5대 1' 격차도 언급했다.

그는 "매일 38명의 청년이 호남을 떠나고 광주 인구는 21년 만에 140만 선이 무너졌다"며 "소멸 위기 속에서 전남·광주 행정통합이라는 마지막 승부수가 던져졌다"고 말했다. 통합 성공을 위해서는 강력한 성장 동력이 필요하다고 강조했다.

민 의원은 AI·에너지·반도체 등 미래 산업 기반과 재생에너지 잠재력을 언급하며 "300조 투자 가운데 200조원이 호남에 투입된다면 대한민국 경제를 떠받치는 성장 엔진으로 도약할 수 있다"고 밝혔다.

시장 논리 위배 주장에 대해서는 "대한민국 시장 질서 자체가 이미 왜곡돼 있다"며 "호남 200조 배정은 그 왜곡을 바로잡자는 공적 요청"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자



