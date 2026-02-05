본문 바로가기
"문 여는 병원·약국 확인하세요"…시흥시, 설연휴 비상진료체계 가동

정두환기자

입력2026.02.05 10:53

경기도 시흥시는 설 연휴 기간 의료 공백 최소화를 위해 오는 14일부터 18일까지 5일간 비상진료체계를 가동한다고 5일 밝혔다.

"문 여는 병원·약국 확인하세요"…시흥시, 설연휴 비상진료체계 가동
이 기간 시는 문 여는 의료기관과 약국, 소아 취약지 의료기관과 공공심야약국을 운영한다.


설 연휴 기간 중 운영하는 의원과 약국 정보는 '응급의료정보'나 시흥시 홈페이지, '응급의료정보제공' 앱에서 확인할 수 있다. 시는 시흥시보건소(031-310-5824), 보건복지콜센터(129), 119구급상황관리센터, 시도 콜센터(120)를 통해서도 안내할 예정이다.

이 기간 응급환자 발생에 대비해 시흥 지역에서는 시화병원, 신천연합병원, 센트럴병원 등 3곳의 의료기관이 24시간 응급실을 운영한다. 다만 의약 기관의 진료 시간 변경이 있을 수 있어 방문하기 전 해당 기관에 전화 등으로 사전 확인 후 방문하도록 시는 당부했다.


이형정 시흥시보건소장은 "당직의료기관과 휴일지킴이 약국에 대한 비상진료체계 운영 및 점검을 통해 연휴 동안 시민의 불편을 최소화하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
