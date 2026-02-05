K농산업 수출 목표 38억달러…"맞춤형 수출지원 플랫폼 확충"

농식품부, 2026 농산업 수출 확대 전략

정부가 올해 농기계와 종자, 비료, 농약, 동물용의약품, 스마트팜 등의 농산업 수출 목표로 38억달러를 제시했다. 지난해 대비 17% 이상 상향된 수치다.

농림축산식품부는 5일 농산업 업계 간담회에서 농산업을 수출 전략산업으로 육성하기 위한 '2026 농산업 수출 확대 전략'을 발표했다.

지난해 농산업 수출은 환율·원자재 가격 변동과 보호무역 기조 강화 등 대외 불확실성에도 불구하고 전년 대비 9% 증가한 32억4000만달러를 기록해 농산업 수출 실적을 공식 집계한 2022년 이후 최대 실적을 기록했다. 올해 농산업 수출 목표는 38억달러로 설정했다. 지난해보다 수출을 17% 늘려야 하는 도전적인 목표다.

이를 달성하기 위해 우선 정부는 국내·외 수출 거점·기반 조성에 나서기로 했다. 바이어·프로젝트 발굴·매칭과 홍보, 계약 등을 지원하기 위한 품목별·지역별 맞춤형 수출지원 플랫폼을 확충한다.

스마트팜은 중동(사우디아라비아·2026년 상반기 준공), 북미(캐나다·2026년 착공·2027년 준공)에 시범온실을 추가 조성해 현지 수출 거점을 마련한다. 충남 서산에는 전시·홍보·실증 등을 수행하는 스마트팜 특화 수출지원센터를 신규로 조성할 계획이다.

농기계는 업계와 협력해 동남아 권역 수출 거점으로서 필리핀에 한국농기계전용공단을 구축하고, 공적개발원조(ODA) 사업으로 진행 중인 세네갈 농기계 수리센터도 차질 없이 추진해 중장기적 아프리카 진출 발판을 마련할 방침이다.

무인·자동화 시설·장비와 자율주행 농기계, 로봇, 드론 등 다양한 AX 모델의 국내·외 확산과 유망기업 육성을 지원하는 농업 AX 비즈니스센터도 전남 무안에 2028년까지 신규 조성할 계획이다.

규제 대응 및 무역장벽 해소에도 나선다. 그동안은 해외 규제·무역장벽에 사후적이고 개별 기업 중심으로 대응해 왔다면 앞으로는 민·관 협력을 통한 사전적 대응체계를 강화해 나갈 계획이다.

먼저 인허가 획득 지원을 위해 농촌진흥청, 품목별 단체·기업 등과 '농산업 글로벌 인허가 통합 지원단'을 신설한다. 이를 통해 기업의 인허가 수요를 파악해 품목별·국가별 인허가 요건·절차, 해외 대행업체 등 정보를 제공한다. 우선 지원 제품에 대해서는 해외 인허가 기관 네트워크를 보유 중인 농진청과 협력해 정부 주도로 임시 인·허가, 상호인정 등을 협의할 계획이다.

통상정책 변화에 선제적으로 대응하기 위한 민·관 통상 협의체도 정례적으로 운영한다. 코트라는 통상 이슈 발생 가능성을 검토하고, 품목별 협회·기업은 이슈 시나리오별 업계 대응 전략을 마련하며, 농식품부는 정책적 지원방안을 모색한다.

수출전략품목 육성을 위해 농진청과 협력해 해외 수요와 연계된 연구개발(R&D) 지원을 확대하고, 제조 역량 및 제품 품질을 고도화한다. 낙농기술의 중앙아시아 확산을 위한 'K카우 와우 프로젝트'를 확대하고, 볼리비아 현지 R&D를 신규로 추진해 중남미 고산지대 맞춤형 농기계를 개발을 추진한다.

동물용의약품 고도화를 위해 선진국 수준의 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 컨설팅을 지원하고, 임상시험·제품등록 등 수출전략품목 육성을 지원하는 동시에 신약 개발을 위한 시제품 생산시설 및 임상시험 지원센터를 신규 구축한다.

또 농산업 분야 공장 자동화를 위해 중소벤처기업부와 협업해 스마트공장 구축을 지원하고, 수출시설 개·보수 등 현대화도 지속 지원할 계획이다.

수출비용 경감과 가격경쟁력 제고 등을 위한 촘촘한 지원체계를 구축해 기업이 수출시장 개척에 전념할 수 있는 여건도 마련한다. '준비(인허가 등)→실행(물류비 등)→홍보'로 이어지는 수출 전주기 지원 사업의 항목과 한도를 5000만원에서 7000만원으로 확대하고, 스마트팜 패키지(기자재·솔루션·재배기술 등) 수주를 위한 컨소시엄 지원과 기술력 입증을 위한 실증 지원도 지속해서 추진한다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 "해외에서 한국산 제품에 대한 인지도와 호감도가 높은 지금이야말로 농산업 수출이 한 단계 더 도약할 좋은 기회"라며 "우리 농산업이 세계 시장을 선도하는 주력 수출산업으로 자리매김할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>