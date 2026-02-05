본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

경운기 깔리고 정화조 빠지고…전남서 2명 숨져

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.05 10:55

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보성서 경운기 전도돼 80대 사망
고흥선 농장 작업자 숨진 채 발견

경운기 깔리고 정화조 빠지고…전남서 2명 숨져
AD
원본보기 아이콘

전남 지역에서 경운기 전도와 정화조 관련 사고가 잇따라 발생해 2명이 목숨을 잃었다.


5일 전남소방본부와 경찰에 따르면 전날(4일) 오전 10시 22분께 전남 보성군 겸백면의 한 도로에서 80대 남성 A씨가 몰던 경운기가 가드레일을 들이받은 뒤 도로 옆 도랑으로 전도됐다.

이 사고로 경운기에 타고 있던 동승자 B씨(80대·여)가 기계에 깔려 크게 다쳤다.


신고를 받고 출동한 소방 당국은 A씨와 B씨를 구조해 인근 병원으로 이송했으나, B씨는 치료 도중 끝내 숨졌다. 경찰은 운전 미숙 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.


같은 날 오후 고흥에서는 작업자가 정화조에서 숨진 채 발견됐다.

전날 오후 7시 31분께 전남 고흥군 금산면의 한 농장 정화조 안에 사람이 빠져 있다는 신고가 119에 접수됐다.


소방 당국은 장비 5대와 인력 12명을 투입해 정화조 내부에서 60대 남성 C 씨를 구조했으나, 이미 숨진 상태였다.


경찰과 소방 당국은 C 씨가 정화조 내부에서 작업하던 중 가스에 질식했을 가능성 등을 열어두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기