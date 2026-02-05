본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

조달청, 민원서비스 종합평가 '최우수'

대전=정일웅기자

입력2026.02.05 10:43

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조달청은 행정안전부, 국민권익위원회 주관의 '2025년 민원서비스 종합평가'에서 최우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.


조달청, 민원서비스 종합평가 '최우수'
AD
원본보기 아이콘

평가는 중앙행정기관, 시·도교육청, 광역·기초 지방자치단체 등 308개 기관을 대상으로 진행됐다. 기관별 민원행정 전략 및 체계와 민원제도 운영 및 국민신문고 민원처리 그리고 민원 만족도 등을 점수화해 종합점수 순위에서 '가~마' 5개 등급을 결정하는 방식이다.

조달청은 48개 중앙행정기관 중 5개 기관(상위 10%)에 포함돼 최고 등급(가)을 받았다. 평가에서 조달청은 민원 현안 해결을 위해 기관장이 내외부와 적극적으로 소통하는 등 대내외 활동에 적극적이었던 점과 민원행정 및 제도 개선 추진 노력, 민원 담당자의 사기진작을 위한 포상제도 운영 등에서 높은 점수를 받았다.


백승보 조달청장은 "조달청은 역지사지(易地思之)의 마음으로 고객 민원을 응대하고 국민이 공감·체감할 수 있는 고품질 민원서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기