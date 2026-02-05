조달청, 민원서비스 종합평가 '최우수'

조달청은 행정안전부, 국민권익위원회 주관의 '2025년 민원서비스 종합평가'에서 최우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

평가는 중앙행정기관, 시·도교육청, 광역·기초 지방자치단체 등 308개 기관을 대상으로 진행됐다. 기관별 민원행정 전략 및 체계와 민원제도 운영 및 국민신문고 민원처리 그리고 민원 만족도 등을 점수화해 종합점수 순위에서 '가~마' 5개 등급을 결정하는 방식이다.

조달청은 48개 중앙행정기관 중 5개 기관(상위 10%)에 포함돼 최고 등급(가)을 받았다. 평가에서 조달청은 민원 현안 해결을 위해 기관장이 내외부와 적극적으로 소통하는 등 대내외 활동에 적극적이었던 점과 민원행정 및 제도 개선 추진 노력, 민원 담당자의 사기진작을 위한 포상제도 운영 등에서 높은 점수를 받았다.

백승보 조달청장은 "조달청은 역지사지(易地思之)의 마음으로 고객 민원을 응대하고 국민이 공감·체감할 수 있는 고품질 민원서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





