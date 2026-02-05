장동혁 "선거 승리위해 힘 모을 때" 당협위원장 교체 않기로

지방선거 대비 조직·인물·정책 등 준비

첫 제주 行…민생현장 탐방

장동혁 국민의힘 대표가 일부 당협위원장 교체를 진행하지 않기로 했다. 한동훈 전 대표 제명사건 여파로 당이 내홍에 빠진 가운데 나온 결정이다. 장 대표는 "6·3 지방선거 승리를 위해 모두 힘을 모아야 할 때"라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.5 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정희용 국민의힘 사무총장은 5일 최고위원회의 직후 취재진과 만나 "장 대표는 지방선거를 앞두고 당협위원장을 교체하면 해당 지역에서 선거를 치르기 매우 어려울 수 있다고 보고 (교체 권고 대상) 37명 전원에 대한 교체 대신 선거에 기여할 것을 주문했다"고 밝혔다.

앞서 국민의힘 당무감사위원회는 지난해 12월 초부터 지난달 말까지 정기 당무감사를 실시했다. 대상은 전체 254곳의 당협 중 212곳이다. 당무감사위는 특정 점수 미만의 평가를 받은 총 37명(17.5%)의 당협위원장을 교체할 것을 최고위에 권고한 바 있다.

국민의힘은 지방선거 이후 당협 정비 및 선거 기여도에 있어 미흡한 부분이 있을 경우 다시 교체 여부에 대해 논의하기로 했다. 한 전 대표 측 인사에 대한 '솎아내기'가 있을 것이란 관측이 제기됐지만, 일단 단결에 무게를 둔 셈이다.

국민의힘은 조직 진단과 함께 인물·정책 정비에도 나섰다. 수도권 재선의원인 조정훈 의원을 인재영입위원장으로 임명한 데 이어 위원 전원을 조지연·박충권 의원 등 3040세대로 구성했다. 또 국민의힘은 공약개발본부 1차 회의도 개최하는 등 정책 개발에 시동을 걸었다.

한편 장동혁 대표는 이날부터 이틀간 제주 민생현장을 방문한다. 지방선거를 앞두고 앞으로도 지방 일정을 이어갈 예정이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



