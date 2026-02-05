본문 바로가기
사회
인천교육청, '학교폭력 보안관' 20명 배치…전국 첫 운영

박혜숙기자

입력2026.02.05 10:33

인천시교육청이 전국 최초로 '학교폭력 보안관' 20명을 학교 현장에 배치한다.


학교폭력 보안관은 등하교 안전 지도와 순찰에 중점을 둔 학교 보안관과는 다른 개념으로 학교폭력 사안 처리의 공정성과 전문성을 강화하기 위해 운영된다.

학교폭력 보안관은 또 학폭 사안이 발생했을 때 유동적으로 파견되던 '학교폭력 전담조사관'과는 달리, 학폭 다수 발생 학교에 상주 근무하며 가해 학생 분리 지도·관리, 부적응 학생 선도, 학교폭력 예방 등의 업무를 수행한다.


인천시교육청 전경

인천시교육청 전경

시 교육청은 학교폭력 보안관의 전문성 확보를 위해 전담조사관 경력 1년 이상 지원자 중에서 20명을 선발해 다음 달 새 학기 시작과 함께 학교 현장에 배치할 예정이다.


도성훈 인천시교육감은 "학교폭력 보안관은 인천 교육이 전국에서 가장 선제적으로 내놓은 현장 맞춤형 학교폭력 대응 모델"이라며 "검증된 경력직 전문가들이 학교 현장의 갈등을 신속하고 공정하게 해결해 안전한 교육 환경을 조성할 것으로 기대한다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
