70대가 몰던 SUV 후진하다 건물 돌진…노점상 2명 사상

임주형기자

입력2026.02.05 10:36

경찰, 70대 운전자 상대로 사고 경위 조사

충남 서천에서 70대 운전자가 몰던 차량이 후진 도중 건물로 돌진, 인근에 있던 노점상을 덮쳐 2명의 사상자가 발생했다.


사고 현장. 충남소방본부

4일 연합뉴스 등에 따르면, 이날 오전 9시33분께 충남 서천군 서천읍 왕복 4차로를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)가 인도로 돌진하며 노점상을 덮치는 사고가 벌어졌다.

경찰에 따르면 차량은 서천시장에서 주차를 위해 후진하다가 인근 약국 건물로 돌진했다. 차량은 인도를 올라탔고, 약국 앞 야채 노점상을 덮쳤다.


이 사고로 인해 70대 A씨가 차량 바퀴에 깔려 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 또 A씨와 함께 일하던 자매인 또 다른 70대 여성도 다쳐 병원으로 이송돼 치료받고 있다.


SUV 운전자는 70대 B씨로 전해졌다. 그는 경찰 조사에서 '브레이크를 밟았다'는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨를 상대로 구체적인 사고 발생 경위를 조사하고 있다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
