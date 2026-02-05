본문 바로가기
삼성카드, 지난해 순익 6459억…전년 대비 2.8%↓

이승형기자

입력2026.02.05 10:31

1개월 이상 연체율 0.94% 소폭 개선

삼성카드가 지난해 당기순이익으로 6459억원을 기록했다고 5일 밝혔다.


이는 전년 대비 2.8% 감소한 수준이다. 삼성카드는 전 사업 부문에서 이용 금액과 상품채권잔고가 증가하면서 영업수익이 증가했으나 금융비용과 대손비용이 증가한 영향이라고 밝혔다.

총 취급고는 179조1534억원으로 전년 대비 7.9% 증가했다. 이 중 카드사업 취급고는 지난해 대비 7.8% 증가한 178조5391억원이다.


부문별로는 신용판매가 160조9333억원, 카드대출 등 금융부문이 17조6058억원을 기록했다.


할부리스사업 취급고는 6143억원으로 집계됐다.

취급고 증가는 우량 제휴사를 확대하는 등 본업경쟁력 강화에 따라 회원 수 및 인당 이용 금액이 증가한 영향으로 풀이된다.


1개월 이상 연체율은 0.94%로 전년 대비 소폭 개선됐다.


삼성카드는 "본업 경쟁 우위를 지키기 위해 노력하는 한편 플랫폼, 데이터, 인공지능(AI) 등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 것"이라고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
