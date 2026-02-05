"드디어 2000만원대 전기차"…BYD '돌핀' 출시

2450만원부터…11일 전국 전시장 판매 개시

BYD(비야디)코리아는 소형 전기 해치백 '돌핀'을 공개하고 오는 11일부터 전국 전시장에서 판매를 시작한다고 5일 밝혔다.

BYD 돌핀. BYD코리아

도심 주행 환경에 최적화된 돌핀은 BYD 전기차 디자인 철학인 '바다의 미학'을 바탕으로, 돌고래의 유려한 곡선과 역동적인 움직임을 현대적으로 재해석했다.

실내 공간은 2700mm 휠베이스를 바탕으로 소형 전기차임에도 5인이 탑승 가능한 여유로운 공간을 확보했다. 또 뒷좌석 폴딩 시 최대 1310ℓ까지 확장되는 적재 공간을 통해 간단한 레저 활동까지 가능한 활용성을 제공한다.

기본 트림인 '돌핀'과 고성능 롱레인지 사양의 '돌핀 액티브' 트림으로 운영된다. 액티브 트림은 최고출력 150kW(약 204마력)를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 7초 만에 도달하는 가속 성능을 갖췄다. 두 트림 모두 전기차 전용 플랫폼 '이플랫폼(e-Platform) 3.0'을 기반으로 설계, 효율적인 공간 구성과 안정적인 주행 밸런스를 구현했으며 히트펌프 시스템을 적용해 다양한 주행 환경에서 에너지 효율을 높였다.

배터리는 BYD의 '블레이드 배터리'를 탑재했다. 1회 충전 주행거리는 환경부 인증 기준 최대 354km(액티브 트림)이며, 급속 충전 시 약 30분 내외로 배터리 용량의 80%까지 충전할 수 있다.

BYD 돌핀 액티브. BYD코리아

회전식 10.1인치 터치 디스플레이를 중심으로 T맵 내비게이션, 무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토, OTA(무선)업데이트를 지원한다. V2L 기능, 전자식 선쉐이드가 적용된 파노라믹 글래스 루프, 3D 서라운드 뷰 모니터 등 일상 활용도가 높은 사양을 제공한다.

1열 전동시트와 뒷좌석 센터 암레스트 등을 탑재했으며, 액티브 트림은 투톤 외장 컬러, 1열 통풍 시트, 스마트폰 무선 충전 기능 등이 추가된다.

유로 NCAP 충돌 안전 평가에서 최고 등급인 '5-스타'를 획득하며 글로벌 시장에서 안전성을 인정받았다. 전 트림에 7개의 에어백과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 기본 적용해 다양한 주행 상황에서 운전자와 탑승객을 보호한다.

가격은 돌핀 2450만원, 돌핀 액티브 2920만원(환경친화적자동차 세제혜택 적용 후, 보조금 적용 전 기준)이다. 돌핀 액티브 트림은 3월부터 순차적으로 인도될 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



