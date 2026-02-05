파라다이스, 관내 어르신 대상 '효드림' 봉사…명절 선물 전달

그룹 임직원 자발적 참여

업장 위치 서울·인천·부산서 나눔활동

파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 850 등락률 +4.24% 거래량 1,786,287 전일가 20,050 2026.02.05 11:35 기준 관련기사 [특징주]"중국인 방한 증가"…카지노株 동반 강세파라다이스시티, 佛미식장인 에릭 프라스 셰프와 갈라 디너매출 148% 껑충 인스파이어…외국인 카지노, 4파전 본격화 전 종목 시세 보기 close 그룹은 설 명절을 앞두고 관내 어르신을 대상으로 사회공헌 활동 '효(孝)드림' 봉사활동을 실시했다고 5일 밝혔다.

효드림 봉사활동은 지역사회와의 상생을 위해 설과 추석을 앞두고 진행하는 파라다이스그룹의 시그니처 사회공헌 활동으로 올해로 13년째를 맞았다.

파라다이스그룹 임직원들이 관내 어르신들에게 나눌 음식을 준비하고 있다. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

파라다이스그룹 임직원들은 서울 유락종합사회복지관을 찾아 관내 어르신 250가정에 명절 선물세트를 전달했다. 또 복지관을 방문한 어르신에게 떡국과 불고기 등 명절 특식을 제공했다.

복합리조트 파라다이스시티가 위치한 인천 영종도 영종장애인종합복지관에도 임직원 20여명이 방문해 어르신들에게 명절 선물세트를 전했다. 오는 11일에는 파라다이스 호텔 부산이 위치한 부산 해운대구 운봉종합사회복지관에서도 효 드림 봉사활동이 이어진다.

파라다이스그룹 관계자는 "각 계열사 임직원들이 자발적으로 뜻을 모아 진행한 효드림 봉사활동으로 지역 어르신들이 조금은 따뜻하고 넉넉한 명절을 맞이하셨으면 좋겠다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



