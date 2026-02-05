LS에코에너지, 주당 250원 현금배당 결정

LS에코에너지 LS에코에너지 229640 | 코스피 증권정보 현재가 41,800 전일대비 1,250 등락률 -2.90% 거래량 118,096 전일가 43,050 2026.02.05 11:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LS에코에너지, 수익성 전망치 상향"글로벌 해상풍력 급증, 한국 전선업체가 뜬다[특징주]LS에코에너지, 필리핀 풍력발전 케이블 공급…5.98%↑ 전 종목 시세 보기 close 는 5일 보통주 250원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 0.61%, 배당금 총액은 76억5621만9750원이다. 배당 기준일은 오는 28일이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



