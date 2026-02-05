광주경총 "관세 25% 재인상에 지역 기업 타격…사전 대비해야"

"산업 구조 고도화로 고부가 공급자도 방법"

광주경영자총협회는 관세가 15%에서 25%로 재인상되면 광주·전남은 미국향 자동차·부품과 일부 제약·정밀화학 기업이 직접 타격을 받아 미리 대비해야 한다고 밝혔다.

광주경총은 5일 "25% 재인상 대상 품목을 보면 미국은 한국산 자동차·제약·목재(제약 포함 화학 일부)에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 발표했다"며 "2024년 미국이 한국의 재화 수입은 약 1,316억 달러로 이 중 자동차·부품, 화학·의약품 비중이 상당하다"고 강조했다.

이어 "먼저 광주 기업에 미치는 영향을 보면 광주는 수출 비중에서 운송장비(완성차·부품)와 반도체, 기계가 핵심이며 최근에도 운송장비·기계 수출이 증가한 것으로 집계되고 있다"며 "또한 기아 광주공장과 주변 1·2차 부품사는 미국향 물량에 10%P 추가 관세가 붙으면 현지 가격 인상 또는 마진 축소로 이어져 단가 인하 압력·물량 조정 가능성이 클 것으로 보고 있다"고 설명했다.

또한 "추가로 타이어·가전 등은 이미 수출이 감소하는 추세여서 미국향 비중이 높은 기업은 추가 관세가 '부진 장기화, 투자 보류·인력조정 압력"으로 연결될 수 있다"며 "전남 기업에 대해 미치는 영향은 전남은 석유·화학·철강·조선이 주력이고 자동차·운송장비도 빠르게 늘어난 구조라 자동차·부품의 대미 수출분은 관세 재인상은 직격탄을 맞을 것으로 보고 있다"고 말했다.

광주경총은 "여수·광양 석유·기초화학 자체는 직접 관세 대상이 아니어도 미국·글로벌 제조업 둔화 시 화학·철강 수요와 단가가 떨어져 가동률 조정·투자 연기·협력업체 물량 축소로 간접 피해가 예상된다"며 "또한 전남의 제약·바이오·정밀화학 기업 중 미국향 비중이 높은 곳은 10%P 관세 상승으로 바이어가 EU·미국 내 생산 등으로 대체할 유인이 커져 매출 감소와 함께 R&D·설비투자 여력이 줄 위험이 있다"고 예측했다

아울러 "광주경총은 25% 재인상에 따른 지역 경제·고용 파급에 있어 광주·전남 수출은 최근 운송장비·기계 증가에 힘입어 흑자를 기록해 왔는데 대미 자동차·부품이 꺾이면 무역흑자 축소와 함께 지역 제조업 생산·고용이 동시에 압박받을 가능성이 크다"며 "완성차 업체가 미국 현지 생산 확대나 타 지역(멕시코·미국 남부 등)으로 물량을 옮길 경우 광주 부품클러스터와 전남 소재·부품 업체의 주문이 줄어 '낙수형' 고용 충격이 나타날 수 있다"며 우려했다.

양진석 광주경총 회장은 "미국향 비중이 높은 자동차·부품·제약·정밀화학 기업 리스트업과 긴급 운전자금, 수출보험, 환변동보험 지원이 단기조치가 필요하다"며 "장기적으로는 광주는 전기차·자율주행, 전남은 이차전지·첨단소재·정밀화학 등으로 산업 구조를 고도화해 '관세가 붙어도 쉽게 대체하기 어려운 고부가 공급자'로 전환 하는 것도 방법이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



