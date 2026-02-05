본문 바로가기
조현, 美에너지 장관 "핵잠·재처리 등 조속한 실무협의 추진"

이한나기자

2026.02.05

조현 외교부 장관이 지난 3일 마코 루비오 미 국무부 장관과 한미외교장관회담을 갖기 위해 미국 워싱턴DC로 출국했다. 연합뉴스



미국을 방문 중인 조현 외교부 장관은 4일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 크리스 라이트 미국 에너지부 장관을 만나 한미 정상회담 공동설명자료에 담긴 핵추진잠수함, 농축·재처리 분야의 조속한 실무 협의를 추진하기로 했다. 양국 장관은 구체적 진전을 조속히 만들어 나갈 필요성에 대해 공감대를 재확인했다고 외교부는 강조했다.


관세 재인상 문제를 놓고 한미 통상당국 간 협의가 난항 국면인 가운데, 조 장관은 안보 분야 합의 내용에 미치는 여파를 최소화하기 위해 애쓰는 모습이다. 조 장관은 농축·재처리 분야에서의 협력 확대를 통해 한미 간 전략적 원자력 협력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대한다면서 미측의 관심과 협조를 당부했다. 이에 라이트 장관은 한미 간 가시적 성과가 구현될 수 있도록 적극 협조하기로 하고, 긴밀하게 소통해나갈 것이라고 외교부가 전했다.

외교부는 "양측은 최근 양국 원전 기업 간 협력이 활발히 이루어지고 있는 점을 평가했다"며 "제3국 공동진출 등 민간 원자력 협력이 활발히 추진될 수 있도록 긴밀히 소통 및 협력해 나가기로 했다"고 밝혔다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr


