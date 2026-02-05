본문 바로가기
"군민 목소리 경청" … 고성군, 읍·면 현장에서 소통간담회 잇따라 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.05 10:04

4일간 14개 읍·면 순회하며 생활 현안 청취

경남 고성군은 지난 2일부터 5일까지 14개 읍·면을 순회하며 군민들과 직접 만나 생활 현안에 대해 생생한 목소리를 들을 수 있는 소통간담회를 가졌다.

고성군, 읍·면 현장에서 군민 목소리 직접 듣다.

고성군, 읍·면 현장에서 군민 목소리 직접 듣다.

이번 간담회는 일방적인 전달 방식이 아닌, 군민들이 일상에서 느끼는 불편 사항부터 지역별로 관심이 높은 사안까지 다양한 이야기를 자유롭게 제시하는 대화 중심의 방식으로 운영됐다.


간담회 현장에서는 군민들의 질문과 건의가 이어졌으며, 고성군은 현장에서 확인이 가능한 사항에 대해서는 관련 내용을 설명하고, 추가 검토가 필요한 사안은 절차와 진행 과정을 안내하는 방식으로 의견을 정리했다.

고성군은 이번 순회 간담회에서 제시된 의견을 읍·면별로 정리해 관련 부서에 전달하고, 행정 검토가 필요한 사항은 후속 논의 과정에서 면밀히 살펴 군민의 삶이 개선되는 실용적인 정책으로 연계할 방침이다.


고성군 관계자는 "이번 간담회는 군민의 이야기를 현장에서 직접 듣고, 지역의 현재를 함께 짚어보는 과정이었다"라며 "군민들이 바라보는 지역의 모습과 기대를 행정에 담아보는 계기가 됐다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
