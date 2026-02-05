본문 바로가기
LS에코에너지, 사상 최대 실적 경신…2년 연속 두 자릿수 성장

김진영기자

입력2026.02.05 10:03

매출·영업이익·순이익 모두 역대 최대
AI 데이터센터 확산에 전력 케이블 수요 확대
희토류 사업으로 로봇·UAM·풍력·EV 대응

LS에코에너지가 지난해 매출, 영업이익, 순이익 모두 사상 최대 실적을 기록하며 2년 연속 두 자릿수 고성장 흐름을 이어갔다.


LS에코에너지는 지난해 매출이 9601억원, 영업이익이 668억원, 순이익은 485억원으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 전년 대비 매출 10.5%, 영업이익 49.2%, 순이익 37.1% 증가한 수치로, 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타났다.

영업현금흐름도 전년 대비 4배 넘게 개선됐다. 고부가가치 제품 중심의 수출 확대와 수익성 개선이 실질적인 현금 창출력 강화로 이어졌다는 평가다.

이번 실적 호조는 유럽으로의 초고압 전력 케이블, 미국으로의 URD(배전) 및 UTP(통신) 케이블 수출 증가와 동남아 지역 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 제품 수요 확대가 이끌었다. 특히 미국의 수입 관세 부과에도 불구하고 선제 고객 대응을 통해 영향을 최소화하며 안정적인 실적을 달성했다.


LS에코에너지는 해저케이블과 희토류 사업을 차세대 성장 축으로 육성하고 있다. 베트남 호찌민 생산법인(LSCV)에 희토류 금속 생산 설비를 구축할 계획이다. 희토류 금속은 로봇, 도심항공교통(UAM), 전투기, 풍력터빈, 전기차 등에 사용되는 영구자석의 핵심 원료로, 미래 전략 산업 전반에 활용된다.


이상호 LS에코에너지 대표는 "현재의 성장 흐름이 유지될 경우 2026년 매출 1조원 달성도 가능할 것으로 기대한다"며 "해저케이블 등 고부가가치 사업과 핵심 전략 물자 분야로 사업 영역을 확장해 성장 동력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

LS에코에너지는 매출이 2023년 7311억원에서 2024년 8690억원으로 전년 대비 18.9% 증가했으며, 영업이익도 같은 기간 295억원에서 448억원으로 약 50% 성장하는 등 최근 2년간 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 이어지고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

