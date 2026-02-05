메르세데스-벤츠 코리아, 테니스 박소현 선수 앰버서더 선정

준대형 SUV 'GLE 450 4MATIC' 제공

메르세데스-벤츠 코리아는 여자 테니스 박소현 선수를 브랜드 앰버서더로 선정하고 국내 스포츠 마케팅 활동 확대에 나선다고 5일 밝혔다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표와 박소현 선수, 이상국 메르세데스-벤츠 코리아 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장이 기념촬영을 하고 있다. 메르세데스-벤츠 코리아 AD 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠 본사는 올해 테니스를 핵심 글로벌 스포츠 후원 종목으로 선택, 여자프로테니스협회(WTA) 공식 스폰서십을 체결한 바 있다. 지난해 프랑스 오픈 여자 단식 우승자 세계 여자 랭킹 3위 코코 고프 선수를 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정하기도 했다.

이에 메르세데스-벤츠 코리아도 박 선수를 국내 앰버서더로 선정해 스포츠 마케팅 영역을 확대한다. 박 선수는 열정, 완벽을 향한 끊임없는 노력 및 도전 정신 등 메르세데스-벤츠가 지향하는 가치를 알리는 역할을 하게 된다. 고객 대상 프로그램 등에 참가할 예정이다.

박 선수는 2025시즌 국제대회에서 3차례 우승을 포함해 통산 9회 우승을 기록했으며, 2021년 국가대표로 발탁된 이후 국제무대 경험을 쌓아 현재는 대표팀의 핵심 선수로 활약하고 있다.

메르세데스-벤츠 코리아는 박 선수에게 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) 'GLE 450 4MATIC' 차량을 제공해 훈련 및 대회 이동 등 선수 활동 전반을 지원한다.

이상국 메르세데스-벤츠 코리아 디지털 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "한국 테니스를 대표하는 박소현 선수와 동행하게 되어 매우 기쁘다"며 "세계 무대에 도전하는 박 선수가 최고의 퍼포먼스를 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



