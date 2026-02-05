김혜수·조여정 주연 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작

'오징어 게임' 황동혁 감독 쇼러너 참여

쿠팡플레이가 새 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작을 확정하고 배우 김혜수와 조여정을 필두로 한 캐스팅 라인업을 5일 공개했다.

이번 작품은 행복한 가정을 내세워 온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 감당할 수 없는 비밀로 얽히며 폭주하는 블랙코미디다.

김혜수는 성공한 인테리어 회사 대표이자 인기 인플루언서인 경희 역을 연기하고, 조여정이 경희의 이웃이자 딸을 지키기 위해 모든 것을 감내하는 피부과 원장 수정 역을 맡았다.

김지훈이 경희의 남편이자 아내의 그늘에 가려진 배우 재홍 역으로 분하며, 김재철이 수정의 전남편 보성 역을 맡아 극의 긴장감을 높인다. 네 배우는 불륜 이면에 숨겨진 비밀이 드러나며 예측 불가한 사건의 소용돌이에 빠지는 인물들의 욕망을 그린다.

연출은 '살인자ㅇ난감', '타인은 지옥이다'의 이창희 감독이 맡았다. 제작은 '오징어 게임' 시리즈의 황동혁 감독과 김지연 제작자가 설립한 퍼스트맨 스튜디오가 담당한다. 황 감독은 쇼러너이자 제작자로 참여한다.

대본 리딩을 마친 김혜수는 "이야기를 풀어가는 방식과 캐릭터들의 앙상블이 유니크하다"며 기대감을 드러냈다. 조여정은 "배우들의 조화가 흥미진진한 소동극을 완성할 것"이라고 말했다.

작품은 연내 공개 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



