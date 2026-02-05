본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"K브랜드 보호 강화" 지재처, 한-아세안 상설 협의체 신설 시동

대전=정일웅기자

입력2026.02.05 09:57

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

K브랜드 보호를 강화하기 위한 한국-아세안(ASEAN) 간 상설 협의체 신설이 추진된다.


지식재산처는 아세안 지역에서의 K브랜드 보호 강화를 목적으로 인도네시아, 베트남 현지 지식재산 당국 및 아세안 사무국과 고위급 회담을 가졌다고 5일 밝혔다.

"K브랜드 보호 강화" 지재처, 한-아세안 상설 협의체 신설 시동
AD
원본보기 아이콘

회담은 내년 '한-아세안 상표전문가회의' 개최를 목표로 아세안 주요국을 사전에 설득하고 협력 기반을 다지기 위해 마련됐다.


이를 위해 지재처 대표단은 지난 2일 인도네시아 지식재산청(DGIP)과 아세안 사무국(ASEC), 4일 베트남 지식재산국(IP Vietnam)을 연이어 방문해 실무협의를 진행했다.


이 자리에서 지재처 대표단은 K브랜드 무단 선점 실태의 심각성을 공유하고 이를 해결하기 위한 근본적인 방안으로 '한-아세안 상표전문가회의' 설립을 제안했다.

인도네시아와 베트남, 아세안 사무국은 지재처 대표단의 이 같은 제안에 자국에서도 이슈가 되는 지식재산권 보호 문제를 해결하기 위해선 한국과의 긴밀한 협력이 필수적이라는 데 인식을 같이했다.


또 내년 '한-아세안 상표전문가회의'의 성공 개최를 위해 향후 구체적인 실무 논의를 이어가는 데 합의했다.


이춘무 지재처 상표디자인심사국장은 "지재처 대표단의 인도네시아·베트남 방문은 아세안 지역에서 K브랜드 가치를 보호하기 위한 적극 행정의 첫걸음"이라며 "내년 한-아세안 상표전문가회의가 차질 없이 출범해 국내 기업이 안심하고 해외로 제품을 수출할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 최근 해외에서는 '불닭볶음면', '부산어묵' 등 한국 대표 브랜드가 무단으로 선점된 것을 뒤늦게 인지해 무효소송 등 분쟁을 거쳐 되찾아 온 사례가 발생했다. 이 과정에서 관련 기업은 막대한 시간과 비용 부담을 감내해야 했다.


이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해선 사후 대응보다 상표 심사관이 심사단계에서 타국의 저명한 상표 정보를 인지하고 심사에 참고하도록 하는 등의 예방적 조치가 필수적이라는 게 지재처의 판단이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기