원자력학회 "SMR은 건설 아닌 제조업…12차 전기본에 추가 반영해야"

전력 수요 급증·탄소 중립 동시 대응 위해

신규 대형 원전· SMR 각각 2~4기 포함해야

SMR 유연 운전, 재생에너지 간헐성 보완

수조원대 ESS 설치 비용 절감할 수 있어

"글로벌 SMR 제조 허브로 도약 기반 될 것"

한국원자력학회 임원진들이 4일 정부세종청사 인근에서 열린 기후에너지환경부 기자단 간담회에서 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 심형진 서울대학교 원자핵공학과 교수, 문주현 단국대학교 에너지공학과 교수, 최성민 학회장(KAIST 원자력및양자공학과 교수), 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수. 2026.2.4 강희종기자

"소형모듈원자로(SMR)는 에너지 산업이 건설업에서 제조업으로 패러다임이 바뀌는 것을 의미합니다."

국내 원자력 학계가 정부의 12차 전력수급기본계획(전기본)에 대형 원전과 SMR을 추가 반영해야 한다는 입장을 밝혔다. 한국원자력학회는 4일 오후 정부세종청사 인근에서 기자 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 최성민 한국원자력학회장은 "11차 전기본에 반영된 대형 원전 2기와 SMR 1기 만으로는 급증하는 전력 수요와 탄소 중립 대응을 동시에 감당하기 어렵다"며 "2050년 원전 발전 비중을 11차 전기본의 목표인 35% 수준으로 유지하려면 대형 원전 20기와 SMR 12기를 추가로 건설해야 한다"고 밝혔다.

최 학회장은 당장 올해 마련할 12차 전기본에는 대형 원전과 SMR 각각 2~4기를 추가하고 전기본 수립 과정에 원자력 전문가를 포함해야 한다고 주장했다.

전력수급기본계획은 기후에너지환경부가 안정적인 전력 공급을 위해 2년 마다 수립하는 15년의 장기 법정 계획이다. 12차 전기본은 2026년부터 2040년까지의 계획을 담게 된다. 정부는 11차 전기본에 포함된 대형 원전 2기(2037~2038년 준공)와 SMR 1기(2035년 준공)를 원안대로 추진하기로 결정한 바 있다.

SMR은 주요 부품을 일체형으로 제작해 크기를 줄이고 모듈식으로 설치할 수 있는 소형 원자로다. 외부 전원이 상실하더라도 중력과 자연 대류만으로 노심을 냉각할 수 있는 피동형 안전 계통으로 안전성을 강화했다.

그동안 SMR은 '규모의 경제'를 이루지 못해 대형 원전에 비해 경제성이 떨어진다는 비판이 일었다. 이에 대해 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "원격·자동화 운영을 통해 운영 인력을 획기적으로 줄이고 공장에서 표준화한 모듈을 대량 생산하면 장기적으로 발전 단가를 크게 낮출 수 있다"고 설명했다. 초도호기는 비쌀 수 있지만 공장에서 대량 생산을 통해 비용을 낮출 수 있다는 것이다.

무엇보다 SMR은 전력 수요가 많은 AI 데이터센터나 반도체 클러스터 등 인근에 설치할 수 있다는 장점이 있다. 장거리 송전을 위해 전력망을 구축하지 않아도 되기 때문에 경제적, 사회적 비용을 절감할 수 있다.

SMR은 출력을 100%-20%-100%로 변동할 수 있도록 설계되고 있다. 또 분당 5%로 출력을 빠르게 변화할 수 있다. 이 같은 SMR의 유연성은 변동성이 심한 재생에너지를 보완할 수 있다. 원자력학회는 SMR을 건설하면 재생에너지 확대에 필요한 에너지저장장치(ESS) 설치 비용을 크게 낮출 수 있다고 설명했다.

예를 들어 4개 모듈로 설치하는 680㎿용량의 SMR이 하루 8시간 100%-20%-100% 부하추종 운전(전력 계통의 부하에 따라 발전량을 조절하는 운전)을 할 경우 4300메가와트시(MWh)의 배터리 용량에 해당한다. 이는 1조5000억~2조원 규모의 배터리 ESS 서비스와 동등한 수준이라는 것이다. 정 교수는 "재생에너지의 단기간 변동성은 ESS가, 장마철 등 장기간의 변동성은 유연한 원자력이 책임지는 것이 국가 전체 에너지 시스템 비용을 가장 낮출 수 있는 최적의 솔루션"이라고 강조했다.

원자력학회는 폐쇄하는 석탄화력발전소 부지중 조건에 부합하는 곳에 SMR을 건설하는 방안도 제시했다. 기존 발전소의 전력 인프라를 활용하면 건설비용을 30~40% 절감할 수 있고 고용도 승계할 수 있다.

정 교수는 "SMR은 조선, 기자재, 건설, 산업과의 결합을 통해 부유식, 선박용, 해상 전력 공급 등 차별화된 응용 시장을 개척할 수 있다"며 "단순한 발전소 수출을 넘어 글로벌 SMR 제조 허브로 도약할 수 있는 기반이 될 것"이라고 강조했다. 이를 위해 SMR에 맞는 '성능 기반 규제'로 전환하고 민간이 사업 주체로 참여할 수 있는 제도를 마련해야 한다는 점도 지적했다.

이날 간담회에는 최성민 학회장을 포함해 문주현 수석부회장(단국대), 심형진 소통위원장(서울대), 이정익 총무이사(KAIST) 등 학회 주요 임원진이 배석했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



