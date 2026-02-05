본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 혼잡도로 개선사업에 5건 최종 반영

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.05 09:55

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신설 5개 사업 18.6㎞, 총사업비 8428억원 투자기반 마련

도심 순환도로망 완성 기대...예타조사 통과 시 공사비 절반 국비 지원

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시 도심의 교통 혼잡을 해소할 핵심 도로망 구축 사업 5건이 국가계획에 반영되면서 도심 순환도로망을 완성하고 시민들에게 편리한 교통 환경을 제공할 수 있는 발판이 마련된다.


대전시는 5일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)가 수립하는 '제5차 대도시권 교통혼잡 도로 개선사업계획(2026~2030)'에 시에서 건의한 도로 건설 사업 5건이 최종 반영됐다고 발표했다.

이번 계획 반영으로 대전시는 신설 도로 18.6km, 총사업비 8428억 원 규모의 대규모 투자 기반을 마련하게 됐다.


이번에 반영된 사업은 ▲갑천 좌안 도로 개설(4.3km), ▲유성대로~화산교 도로개설(3.17km), ▲비래동~와동 도로개설(5.7km), ▲제2 도솔터널 개설(2.5km), ▲산성동~대사동 도로개설(2.88km) 구간으로 총 5개 노선이다.


'대도시권 교통혼잡 도로 개선사업계획'은 도로법에 따라 5년 단위로 수립되는 국가 법정계획으로 6대 광역시의 혼잡한 주요 간선도로를 개선하기 위한 것으로, 이번 계획에 반영된 후 기획예산처의 예비타당성조사를 통과할 경우 설계비와 공사비의 50%를 국비로 지원받을 수 있다.

대전의 경우 반영된 5개 사업을 통해 약 3000억 원 이상의 국비 확보 기반이 마련될 것으로 예상된다.


대전시는 이번 성과가 나오기까지 지난 2024년 7월부터 수요조사서를 제출하고, 대광위와 기획예산처, 국회 등을 수십 차례 방문하며 사업의 당위성을 설득하는 등 행정력을 집중해 왔다.


이장우 대전시장은 "이번 제5차 대도시권 교통혼잡 도로 개선사업계획반영으로 대전의 도심 순환도로망을 완성하고 시민들에게 편리한 교통 환경을 제공할 수 있는 발판이 마련됐다"며 "단순한 도로 개설을 넘어 향후 30년 동안 막대한 사회적 편익이 발생할 것으로 기대되는 만큼, 후속 절차인 예비타당성조사 대상 사업 선정 및 통과를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기