대경ICT산업협회, 이웃돕기 성금 2220만원 기탁…"지역경제인 역할 높이겠다"

(사)대경ICT산업협회(협회장 최종태)는 지난 3일, 지난해 '이웃사랑 캠페인' 모금 활동을 통해 마련한 성금 2220만원을 대구 수성구청과 (사)자원봉사능력개발원(이사장 박종률)에 전달했다고 밝혔다.

이번 성금은 협회 회원사들이 자발적으로 뜻을 모아 조성한 것으로, 협회는 지역사회에서 실제 도움이 필요한 현장에 지원이 이어질 수 있도록 지자체 및 지역 기관과 연계해 성금을 기탁했다. 전달된 성금은 겨울철 취약계층 지원 및 지역사회 돌봄·나눔 사업 등 현장 수요를 반영한 사업에 활용될 예정이다.

최종태 대경ICT산업협회장(오른쪽 2번째)이 김대권 대구 수성구청장(왼쪽 2번째)에게 1200만원을 기탁하고 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

협회는 이번 나눔의 의미를 단순 기부금 전달이 아닌, 기업과 지역이 함께 살아가는 방식을 만들겠다는데에 두고 있다. ICT 산업의 성장은 결국 지역의 사람과 연결되어야 한다는 인식아래, 협회는 회원사와 함께 지역에 필요한 지원을 발굴하고, 기관과 협력해 지속 가능한 사회공헌 모델을 넓혀가겠다는 방침이다.

최종태 회장은 "협회 차원의 봉사단을 조직해 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 온기가 전해질 수 있도록 지속 가능한 나눔을 이어가고, 지역 AI/ICT산업 발전과 지역사회 연대강화를 통해 지역 경제인의 역할을 높이겠다"고 말했다.

(사)대경ICT산업협회는 2014년부터 매년 꾸준한 기부 활동을 펼쳐오고 있다. 협회는 '어르신 쉼터 희망의 집' 무료봉사를 시작으로 코로나19 시기에는 기부금 및 방호복을 전달하기도 했다. 이후에는 기부처를 확대해 대구연탄은행, 대구행복진흥원, 자원봉사능력개발원(대구쪽방상담소), 경상북도 산불 성금 등에 물품과 기금을 전달했다.

최종태 대경ICT산업협회장(오른쪽 4번째)이 박종률 자원봉사능력개발원 이사장(왼쪽 3번째)에게 이웃돕기 성금 1020만원을 기탁한뒤 관련 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 원본보기 아이콘

한편, (사)대경ICT산업협회는 350여개 지역 IT·CT 기업들로 구성된 지역 최대의 관련 경제단체로, '수성알파시티'를 중심으로 AX시대를 선도하고 대경권 미래산업의 핵심인 ICT 산업 발전을 위해 2011년 설립한 단체이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>