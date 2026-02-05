카페24, ‘한탄강 청년어부’ 유튜브 쇼핑 연동 지원… 콘텐츠 커머스 기반 ‘민물고기 직거래’ 모델 혁신

17만 구독자 보유한 ‘한탄강 청년어부’, 카페24 통해 자사몰 구축 및 유튜브 쇼핑 연계

강에서 식탁까지, 조업 과정 담은 콘텐츠가 구매로 이어지는 ‘스토리텔링형 직거래’ 구현



글로벌 이커머스 플랫폼 '카페24(대표이사 이재석)'는 인기 유튜버 '한탄강 청년어부(김은범)'의 자사몰(D2C) 구축과 유튜브 쇼핑 연동을 지원하며, 콘텐츠 커머스 기반의 새로운 농수산물 직거래 모델을 선보였다고 밝혔다.

'한탄강 청년어부'는 경기도 포천과 연천 일대에서 내수면 어업에 종사하는 청년 어부 김은범 씨가 운영하는 채널이다. 약 17.6만 명의 구독자를 보유한 이 채널은 전통적인 조업 방식과 청년 어부의 진솔한 삶을 담아내며 큰 인기를 끌고 있다.

이번 협업을 통해 '한탄강 청년어부'는 카페24 플랫폼을 기반으로 자체 쇼핑몰을 구축하고, 이를 유튜브 채널과 실시간 연동하는 '유튜브 쇼핑' 기능을 도입했다. 이를 통해 시청자들은 영상을 시청하는 도중 별도의 검색 없이 화면에 노출된 상품 페이지를 통해 메기, 쏘가리, 참게 등 직접 잡은 수산물로 만든 밀키트와 가공품을 즉시 구매할 수 있게 됐다.

이번 모델의 핵심은 '생산 과정의 투명성'과 '스토리텔링'이다. 김 대표가 한탄강에서 직접 그물을 올리고 물고기를 선별하는 조업 영상 자체가 상품의 상세페이지 역할을 한다. 소비자에게는 산지 직송의 신뢰감을 주고, 생산자에게는 중간 유통 단계를 생략한 고부가가치 창출을 가능하게 했다는 평가다.

특히 카페24는 단순히 몰 구축을 넘어, 크리에이터가 복잡한 이커머스 운영 프로세스에 구애받지 않고 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 안정적인 서버 환경과 통합 결제 시스템, 유튜브 쇼핑 전용 인터페이스 등을 지원했다.

김 대표는 "아버님의 유지를 이어 시작한 어업의 가치를 더 많은 분께 알리고 싶었다"며 "카페24와의 협업을 통해 조업 현장의 생동감을 쇼핑 경험으로 연결함으로써, 우리 민물고기의 우수성을 알리는 현대적인 직거래 판로를 개척하게 되어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

카페24 관계자는 "한탄강 청년어부 사례는 크리에이터의 개성 있는 콘텐츠가 어떻게 커머스로 확장되어 지역 경제와 상생할 수 있는지를 보여주는 표본"이라며 "앞으로도 전문 지식과 스토리를 가진 크리에이터들이 이커머스 시장에서 성공적인 비즈니스 모델을 구축할 수 있도록 플랫폼 고도화에 박차를 가할 것"이라고 말했다.





