코스피, 다시 5300선 아래로…코스닥도 하락세

코스피가 하락세를 보이며 다시 5300선 아래로 떨어졌다. 코스닥도 하락세다.

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다. 2026.2.5 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

5일 오전 9시16분 기준 코스피는 전일 대비 1.41% 하락한 5295.49에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 1조2998억400만원, 기관은 4365억1800만원 순매도하고 있는 반면, 개인은 1조7104억5500만 순매수했다. 선물 시장에서는 외국인이 3425억4100만원 순매도, 기관은 5417억6200만원 순매수 중이다.

업종별로는 내린 업종이 더 많다. 전기·전자 업종이 3.30% 하락했고, 제조(-2.44%), 증권(-1.74%), 기계·장비(-1.52%), 운송장비·부품(-1.48%), 금속(-1.24%), 전기·가스(-0.34%)가 약세를 보이고 있다. 반면 섬유·의류(+1.74%), 제약(+0.84%), 건설(+0.63%), 보험(+0.46%)은 강세다.

시가총액 상위권 종목에서도 대부분 종목이 약세를 보이고 있다. 삼성전자는 3.3%, SK하이닉스는 3.4% 빠지고 있으며, 한화에어로스페이스(-4.9%), SK스퀘어(-2.8%), 두산에너빌리티(-2.3%), 한화오션(-2.0%), HD현대중공업(-1.5%)도 하락세다. 반면 POSCO홀딩스(+3.7%), 메리츠금융지주(+3.7%), HD현대(+2.7%), 삼성생명(+2.7%), 셀트리온(+2.5%), 신한지주(+1.4%) 등은 올랐다.

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다. 2026.2.5 조용준 기자 원본보기 아이콘

코스닥 지수도 전일 대비 1.21% 떨어진 1135.56에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 1355억800만원, 기관은 1282억7800만 순매도, 개인은 2688억700만 순매수 중이다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 파두(+19.2%), 고영(+4.4%), ISC(+7.3%)이 강세며, 삼천당제약(-4.8%), 로보티즈(-4.4%), 레인보우로보틱스(-3.3%)가 약세다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.8원 오른 1461.60원에 개장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>