해수부, 깨끗한 바다 위해 해양폐기물 관리체계 전면 강화

해양폐기물·오염퇴적물 관리 기본계획 변경

발생원 관리 강화·재해폐기물 대응 확대

2030년까지 해양환경 개선 추진

목포해경이 해양오염 정화 활동을 실시하고 있다. 해양수산부.

해양수산부는 해양폐기물과 해양오염퇴적물의 전주기적·종합적 관리를 통해 깨끗한 해양환경을 조성하기 위한 '제1차 해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리 기본계획(2021~2030)' 변경계획을 수립했다고 5일 밝혔다.

'해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리 기본계획'은 관련 법에 따라 10년마다 수립하는 중장기 계획이다. 이번 변경계획은 수립 이후 5년이 경과함에 따라 중간 이행평가 결과와 대내외 환경 변화를 반영해 구체적인 추진 과제와 세부 과제를 보완하기 위한 것이다.

해수부는 변경계획 수립에 앞서 2018년부터 2024년까지 최근 7년간 해양폐기물 발생량을 연도별로 추정한 결과, 2019년 8만6000t에서 2023년 18만4000t까지 큰 변동성을 보였다고 설명했다. 강수량과 같은 기상 요인이 주요 원인으로 분석됐다.

변경계획에는 해양폐기물 발생 예방을 위한 주요 발생원 관리 강화 방안이 담겼다. 어구 통합 관리 체계 구축을 위해 어구관리 기록제와 유실어구 신고제 등 제도를 신설하고, 육상 폐기물의 해양 유입을 차단하기 위한 시설 확충도 추진한다. 최근 연안에서 증가하는 해외 유입 해양폐기물에 대해서는 실태 조사를 실시하고 국제 협의 시 활용할 계획이다.

기후변화로 늘어나는 재해폐기물에 대응하기 위해 집중호우 전후로 유관기관과 합동 수거를 실시하고, 방파제와 무인도서 등 사각지대에 장기간 방치된 폐기물도 지속적으로 정비한다. 해안가 폐기물 분포에 대한 과학적 조사를 통해 중점 관리 지역을 선정하고, 범국민 해양정화 활동 확대와 어업인의 자발적 수거 지원을 통해 인식 개선도 병행한다는 방침이다.

해양오염퇴적물 관리 분야에서는 오염원 추적 기술을 고도화해 오염자 책임 원칙을 강화하고, 해역 특성을 반영한 맞춤형 정화 기술 개발과 주민 참여형 모니터링 확대를 추진한다.

서정호 해수부 해양정책실장은 "이번 변경계획은 그간의 성과와 변화하는 대내외 환경을 반영한 개선책"이라며 "관계 부처와 시민사회 등 다양한 주체와 협력해 계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>