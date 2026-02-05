롯데, '맘편한 가족상' 제정…건강한 가족문화 확산에 앞장

보건복지부·초록우산과 함께 '롯데 mom편한 가족상' 신설

신청서 접수는 5일부터 다음 달 4일까지

롯데가 보건복지부, 초록우산과 함께 '롯데 mom편한 가족상'을 신설한다고 5일 밝혔다. 롯데는 일상 속 따뜻한 변화를 실천하며 우리 사회를 이롭게 만드는 개인과 단체를 격려하고자 '롯데 mom편한 가족상'을 기획했다.

시상은 ▲출산·양육 ▲가족나눔 ▲가족다양성 등 3개 부문으로 나눠 진행되며, 부문별로 개인과 단체 총 6개팀을 선정한다. ▲출산·양육 부문은 모범적인 육아 실천이나 출산 장려 확대에 기여한 사례 ▲가족나눔 부문은 가족 구성원들이 함께 나눔을 실천하고 유대감을 강화한 사례를 모집한다. ▲가족다양성 부문은 한부모, 다문화 가정 등 다양한 형태의 가족에 대한 인식을 개선하거나 지원한 사례를 주제로 신청을 받는다.

신청서 접수는 5일부터 다음 달 4일까지이며, 자세한 내용은 초록우산 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 수상자는 심사를 거쳐 4월에 발표되며, 시상식은 가정의 달인 5월에 개최된다. 수상자에게는 2000만원의 상금과 부상이 수여된다.

롯데는 가족친화적 기업문화를 바탕으로 저출산 극복과 육아 지원을 위해 다양한 노력을 하고 있다. 2012년에는 별도의 신청 절차나 상사의 결재 없이 출산휴가 후 육아휴직을 사용할 수 있도록 여성 자동 육아휴직제를 도입했으며, 이어 2017년에는 남성 의무 육아휴직제를 시행하는 등 제도를 통해 가족과 함께 보낼 수 있는 시간을 보장하고 있다. 이런 노력에 힘입어 롯데그룹의 출산율은 2022년 기준 2.05명을 기록했다.

또한 다양성 가치를 강조한 신동빈 회장의 방향성에 따라 2013년 다양성 존중과 차별 철폐를 명문화한 '롯데그룹 다양성 헌장'을 제정하는 등 사회적 문제를 해결하기 위해 많은 관심을 기울이고 있다.

롯데는 그룹 비전인 '라이프타임 밸류 크리에이터(Lifetime Value Creator); 고객의 전 생애주기에 걸쳐 최고의 가치를 선사하겠다'는 슬로건에 맞춰 다양한 사회공헌 활동도 펼치고 있다. 영유아부터 청소년층의 생활환경 개선 사업인 'mom편한', 청년과 함께 사회 문제 해결방법을 고민하는 '밸유 for ESG', 조부모와 아동이 살고 있는 가정을 지원하는 '조손 가꿈' 등 전 세대를 아우르는 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

이번 'mom편한 가족상' 제정은 롯데의 사회 공헌 브랜드 중 하나인 'mom편한'의 일환이다. 롯데는 2017년부터 '엄마가 편안한 세상을 만들겠다'는 뜻으로 'mom편한' 사회공헌 사업을 시작했다. 이후 지역아동센터 환경 개선 및 정서교육프로그램을 지원하는 'mom편한 꿈다락'은 100호점까지 늘어났으며, 공공형 실내외 놀이터 조성 사업인 'mom편한 놀이터'는 최근 32호점을 오픈했다.

롯데 관계자는 "'mom편한 가족상'은 가족과 사회가 행복한 세상을 만드는데 힘을 보태고자 신설했다"며 "앞으로도 사회적 문제를 공감하고 이를 해결하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

초록우산 관계자는 "우리 사회가 당면한 저출생과 가족 해체 위기 속에서 가족의 가치를 재조명하는 이번 시상의 취지에 깊이 공감해 롯데와 뜻을 모으게 됐다"며 "아동 복지 현장에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 롯데와 함께 건강한 가족 문화를 확산하는 데 적극 협력하겠다"고 말했다.





