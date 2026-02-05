본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]파마리서치, 4분기 실적 부진에 17% 급락

이창환기자

입력2026.02.05 09:48

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]파마리서치, 4분기 실적 부진에 17% 급락
AD
원본보기 아이콘

파마리서치 가 작년 4분기 시장 기대치에 미달하는 실적을 기록한 것으로 나타나면서 주가가 크게 하락하고 있다.


5일 오전 9시45분 현재 파마리서치는 전거래일 대비 17.86% 하락한 36만1000원에 거래 중이다.

파마리서치는 전날 공시를 통해 지난해 4분기 매출액 1428억원, 영업이익 518억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스를 각각 7.7%, 20.4% 하회하는 수준이다.


신민수 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "의료기기 '리쥬란'은 내수와 수출 모두 예상보다 부진했다"며 "빈자리를 화장품 라인업이 채웠지만 컨센서스를 만족시키기에는 부족했다"고 설명했다.


시장 기대치보다 보수적으로 산정한 키움증권의 실적 추정치도 큰 폭으로 하회한 이유에 대해 신 연구원은 "매출 경상적 부진, 매출 인식 회계 기준 변경에 따른 50억원 감소, 항암제 개발 및 일본 '리쥬란' 임상에 따른 연구개발비 증액, '리쥬비넥스' 크림 연고 TV 광고 등에 따른 광고선전비 증액 등이 원인"이라고 했다.

신 연구원은 "구글 트렌드 지수, 외국인 지분율, 밸류에이션 지표가 모두 완연한 하향세에 접어들었다"며 "주가 반등을 위해서는 리쥬란의 매출액과 트래픽 회복이 있어야 한다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기