[특징주]파마리서치, 4분기 실적 부진에 17% 급락

파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 356,000 전일대비 83,500 등락률 -19.00% 거래량 418,609 전일가 439,500 2026.02.05 09:38 기준 관련기사 [클릭 e종목]"파마리서치, 주가 반등 위해 리쥬란 매출회복 필요"워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 가 작년 4분기 시장 기대치에 미달하는 실적을 기록한 것으로 나타나면서 주가가 크게 하락하고 있다.

5일 오전 9시45분 현재 파마리서치는 전거래일 대비 17.86% 하락한 36만1000원에 거래 중이다.

파마리서치는 전날 공시를 통해 지난해 4분기 매출액 1428억원, 영업이익 518억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스를 각각 7.7%, 20.4% 하회하는 수준이다.

신민수 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "의료기기 '리쥬란'은 내수와 수출 모두 예상보다 부진했다"며 "빈자리를 화장품 라인업이 채웠지만 컨센서스를 만족시키기에는 부족했다"고 설명했다.

시장 기대치보다 보수적으로 산정한 키움증권의 실적 추정치도 큰 폭으로 하회한 이유에 대해 신 연구원은 "매출 경상적 부진, 매출 인식 회계 기준 변경에 따른 50억원 감소, 항암제 개발 및 일본 '리쥬란' 임상에 따른 연구개발비 증액, '리쥬비넥스' 크림 연고 TV 광고 등에 따른 광고선전비 증액 등이 원인"이라고 했다.

신 연구원은 "구글 트렌드 지수, 외국인 지분율, 밸류에이션 지표가 모두 완연한 하향세에 접어들었다"며 "주가 반등을 위해서는 리쥬란의 매출액과 트래픽 회복이 있어야 한다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



