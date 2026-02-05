영등포구, 25일 재개발·재건축 세제 설명회…안수남 세무사 강연

6일부터 선착순 450명 모집

서울 영등포구(구청장 최호권)가 이달 25일 오후 2~4시 영등포아트홀에서 '재개발 재건축 맞춤 부동산 세제 설명회'를 개최한다. 영등포 전역에서는 87개 재개발·재건축 등 정비사업이 추진되고 있다.

재개발 재건축 맞춤 부동산 세제 설명회 안내문. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

강연자로는 '재개발·재건축 권리와 세금 뽀개기' 저자인 안수남 세무사가 나선다. 취득세·양도소득세 등 주요 세무 이슈를 중심으로 ▲재개발·재건축 관련 세제(입주권 등) 변화 ▲양도소득세 등 주요 세목 이해 ▲사업 단계별 핵심 포인트 등을 설명한다.

참여를 희망하는 구민을 대상으로 이달 6일부터 13일까지 선착순 450명을 모집한다. 영등포구청 누리집 '우리구소식' 게시판에서 온라인 신청하거나 재산세과(02-2670-3251)로 전화 신청하면 된다.

한편 구는 정비사업에 대한 주민 이해를 돕고자 '영등포 재개발·재건축 상담센터' 2곳을 운영하고 있다. 신길5동 주민센터(1층)와 문래동 목화마을 활력소(2층)에서 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

최호권 영등포구청장은 "이번 설명회로 구민들이 복잡한 세금 문제와 관련된 궁금증을 해소할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 구민들이 행정 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 맞춤형 정보 제공을 위해 힘쓰겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>