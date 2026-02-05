LG유플러스, 연매출 15조원 달성…무선 회선 3000만개 돌파

영업이익, 8921억원…전년 대비 3.4%↑

SKT·KT 해킹 사태 반사이익

AIDC 매출 18%↑…"DBO 입지 강화"

LG유플러스가 모바일 가입자 수 증가와 AI 데이터센터(DC) 부문의 성장에 힘입어 연간 매출 15조원을 달성했다. LG유플러스는 수익성 중심의 구조 개선에 역량을 투입하겠다는 방침을 내세웠다.

서울 용산구 LG유플러스 용산 사옥 연합뉴스

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG유플러스는 지난해 연결 기준으로 매출 15조4517억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 대비 5.7% 증가한 수치다. 영업이익은 같은 기간 3.4% 늘어난 8921억원을 기록했다. 다만 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 컨센서스(증권사 전망치 평균)인 연간 매출 15조5291억원, 영업이익 9232억원에 다소 못 미치는 수준이다. 지난해 4분기 매출은 전년 대비 2.5% 증가한 3조8484억원, 영업이익은 같은 기간 20% 늘어난 1705억원으로 집계됐다.

매년 감소하던 영업이익은 지난해 다시 증가세로 전환됐다. 2022년 LG유플러스의 영업이익은 1조813억원으로 1조원 선을 넘겼지만 2023년 9980억원, 2024년 8631억원으로 점차 줄었다. 지난해 당기순이익은 2024년 자회사 LG헬로비전에서 발생한 자산손상차손의 기저효과로 전년 대비 61.9% 증가한 5092억원을 기록했다.

무선 가입 회선 수 3000만개 넘어…"고객 만족도 높여"

부문별로 보면 지난해 모바일 매출은 전년 대비 3.7% 증가한 6조6671억원을 기록했다. 접속수익을 제외한 모바일 서비스수익은 같은 기간 4.1% 늘어난 6조3709억원으로 집계됐다. 이동통신망(MNO)과 알뜰폰(MVNO)을 합한 전체 무선 가입 회선 수는 3071만1000개로 전년 대비 7.7% 증가했다. 전체 순증 가입 회선은 219만6000개다.

모바일 부문 성장은 SKT 및 KT의 해킹 사태 반사이익으로 풀이된다. 지난해 4월 SKT에선 고객 유심 정보 2696만건이 유출되고, 8월 KT에선 소액결제 해킹 사고로 2억4300만원의 금전 피해가 발생했다. 아울러 해킹 사고의 귀책이 인정된 KT는 지난해 12월31일부터 올해 1월13일까지 번호이동으로 가입을 해지한 고객의 위약금을 면제했다. 이 영향으로 지난해 4월부터 올해 1월13일까지 LG유플러스의 신규 가입자 33만7000여명을 유치했다.

28일 서울 마포구 한 SK텔레콤 공식 인증 대리점을 찾은 고객들이 유심을 교체하기 위해 기다리고 있다. SK텔레콤은 오늘부터 가입자들에게 유심 무료 교체서비스를 제공할 예정이다. 2025.4.28. 강진형 기자

LG유플러스 측은 "지난해 12월 한국능률협회컨설팅이 주관한 '2025년 고객이 가장 추천하는 기업'에서 이동전화·IPTV·초고속 인터넷 총 3개 부문의 1위에 선정됐다"며 "이동전화 영역에서 수상은 AI 전화앱 '익시오(ixi-O)'와 통합 애플리케이션 'U+ONE' 출시 및 서비스 고도화를 통해 고객 만족도를 높여온 결과"라고 설명했다.

인터넷TV(IPTV)와 초고속인터넷 등 스마트홈 부문의 지난해 매출은 전년 대비 3.3% 증가한 2조5898억원을 기록했다. 특히 인터넷 매출은 1조2243억원으로 같은 기간 7.3% 늘었다. 가입회선 역시 같은 기간 4.2% 증가한 557만8000개로 집계됐다. IPTV 가입회선은 573만9000개로 2.9% 증가했다.

자체 데이터센터 성장…"코로케이션 사업 확장 계획"

LG유플러스 홍범식 최고경영자. LG유플러스 제공

기업 간 거래(B2B) 부문에서의 성장도 실적에 기여했다. AIDC, 솔루션, 기업회선 등이 포함된 기업 인프라 부문 매출은 전년 대비 6% 증가한 1조8078억원을 기록했다. 이가운데 AIDC 사업이 눈에 띄는 성장을 보였다. 자체 데이터센터의 안정적인 성장과 신규 설계·구축·운영(DBO) 사업에 진출하면서 AIDC 부문 지난해 매출은 전년 대비 18.4% 늘어난 4220억원으로 집계됐다. LG유플러스 측은 "'케이스퀘어 가산 데이터센터'를 시작으로 DBO 사업 시장에서 입지를 강화하고 있다"며 "지난해 착공을 시작한 파주 데이터센터를 차세대 데이터센터로 삼아 코로케이션(전문 사업자가 제공하는 데이터센터에 서버 등 설치·운영하는 방식) 사업을 확장할 계획"고 밝혔다.

AI 컨택센터(AICC), 스마트 모빌리티 등 포함된 솔루션 부문 지난해 매출은 전년 대비 4.5% 증가한 5503억원을 기록하면서 기업 인프라 부문에 기여했다. AICC 부문에서는 AI가 고객 의도와 대화 맥락을 이해하고 자동화된 상담 서비스를 제공하는 'Agentic AICC'를 출시해 활용도를 높이는 중이라고 LG유플러스 측은 설명했다. LG유플러스는 올해 '에이전틱 콜봇 프로' 출시해 기업 고객의 디지털 전환(DX) 및 생산성 향상을 지원할 계획이다.

여명희 LG유플러스 부사장은 "올해 수익성 중심의 구조 개선에 속도를 내고 통신사업의 본질적 경쟁력을 강화할 것"이라며 "지난해 긍정적인 흐름을 이어가기 위해 미래 성장과 기본기 강화에 자원 투입을 확대하고 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



