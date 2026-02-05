케이뱅크, 세번째 상장 도전…"혁신·포용금융 선도할 것"

공모주 6000만주·1주당 8300~9500원

최우형 은행장 "시장 눈높이 반영"

여·수신 상품·대체투자 상품군 확대

스테이블코인 기반 해외송금·결제 인프라도

"차세대 디지털 금융 표준을 선도"

2023년과 2024년에 이어 올해 세 번째 기업공개(IPO)에 나선 케이뱅크가 3월 유가증권시장(코스피) 상장 의지를 분명히 했다. 케이뱅크는 이번 상장으로 유입되는 자본을 활용해 여·수신 상품 라인 확대를 통한 실적 증대뿐만 아니라 플랫폼비즈니스·디지털자산 등 미래 먹거리를 확보한다는 방침이다.

최우형 케이뱅크 은행장은 5일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 IPO 관련 기자간담회에서 "케이뱅크는 출범 이후 지속적인 성장과 혁신을 이어왔다"며 "확보한 자본력을 바탕으로 역량을 강화해 고객과 주주 모두에게 신뢰받는 혁신 금융 기업이 되겠다"고 밝혔다.

케이뱅크는 이달 4~10일 진행하는 수요예측을 거쳐 오는 12일 공모가를 확정한다. 일반 청약은 오는 20일과 23일 이틀에 걸쳐 진행되며, NH투자증권과 삼성증권, 신한투자증권을 통해 가능하다. 상장일은 3월5일이다.

공모주식 수·공모가 낮추고 심기일전…최 행장 "주주 친화적 공모구조 마련"

케이뱅크가 이번 IPO에서 제시한 희망 공모가는 1주당 8300~9500원이다. 2024년 9월 두 번째 IPO 당시 공모 희망가가 9500~1만2000원으로 제시됐던 것과 비교하면 하단은 약 12%, 상단은 약 20% 낮아진 액수다. 상장 예정 주식 수인 4억569만5151주(예상 시가총액은 3조3673억~3조8541억원) 중 공모주식으로 6000만주(공모금액 4980억~5700억원)를 제시했다. 공모주식 수도 기존 8200만주에서 2200만주 줄인 것이다.

이는 과거 수요예측 부진으로 상장을 철회했던 점을 만회하기 위한 조치로 해석된다. 당시보다 코스피 지수가 높아진 반면 공모 희망가를 낮춰 투자자들의 유입 요인을 높이겠다는 취지다. 최우형 케이뱅크 은행장은 "시장의 눈높이를 반영해 이전 대비 공모가를 낮추고 상장일 유통 가능 물량을 조정하는 등 주주친화적 공모구조를 마련했다"고 설명했다.

케이뱅크는 2021년 유상증자 과정에서 재무적투자자(FI)들과 올해 7월까지 IPO를 조건으로 하는 동반매각매도청구권(드래그얼롱) 조항을 걸었기 때문에 이번엔 반드시 상장해야 한다. 기한 내 상장이 이뤄지지 않으면 FI가 자신의 지분을 매각할 때 대주주의 지분을 함께 매각하도록 강제할 수 있다. 뿐만 아니라 케이뱅크는 사업확장을 위해서라도 코스피 상장은 필수라고 보고 있다. 상장 완료 시 7250억원의 과거 유상증자 자금이 추가로 자기자본비율(BIS비율) 산정 때 자본으로 인정받게 돼 약 1조원에 달하는 자금 유입 효과가 예상된다고 최 행장은 설명했다.

케이뱅크 "성장성·수익성 최대 강점"… 상장 후 가상자산 등 미래 먹거리 확보

최 행장은 성장성과 수익성을 바탕으로 상장 후 신성장 사업 확장에 박차를 가하겠다는 방침이다. 케이뱅크는 지난해 말 기준 1553만명의 고객을 확보했고, 여신 잔액 18조4000억원, 수신잔액 28조4000억원을 기록했다. 업계 최저 수준의 대출금리와 최고 수준의 예·적금 금리를 통해 2020~2025년까지 은행권 최고 수준의 여·수신 성장률(수신 49.9%, 여신 42.8%)을 기록한 바 있다. 특히 2021년 흑자 전환에 성공한 후 2024년 당기순이익은 사상 최대인 1281억원을 달성했고, 지난해도 3분기까지 당기순이익 1034억원을 달성하는 등 견고한 수익성을 증명했다.

최 행장은 이번 상장을 통해 유입되는 자본을 활용해 여·수신 상품 라인업 확대하겠다는 구상이다. 중소기업(SME) 시장 진출, 테크 리더십 강화, 플랫폼 비즈니스 확대, 디지털자산을 비롯한 신사업 투자 등 미래 성장에 집중 투자할 계획이다.

구체적으로 SME 시장 공략을 위해 기업 대출을 확대하고, 가계·SME 대출 비중 5대 5로 조정해 수익성을 키우겠다는 계획이다. 또한 주식·채권을 비롯해 가상자산·금 등 대체투자 상품군을 구축하고, 라이프스타일 기업과의 제휴를 확대해 고객 유인 요소를 높이겠다는 방침이다. 아울러 디지털 자산 생태계를 확장하기 위해 태국·아랍에미리트 등과 스테이블 코인 기반 해외송금·결제 인프라 구축 협력 강화에 나선다. 최 행장은 "상장 후 확보된 자금을 바탕으로 전담 조직 확대와 기술 내재화에 집중해, 국내·외 제도에 부합하는 차세대 디지털 금융 표준을 선도해갈 방침"이라고 강조했다.





