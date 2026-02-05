장동혁 "李 정부, 기업 손발묶고 호통…조폭이 보호세 걷는 꼴"

5일 국민의힘 최고위원회의

李정부 부동산 정책 및 기업 규제 강력 비판

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 정부의 기업 정책을 겨냥해 "기업의 손발을 묶어놓고 투자를 강요하는 것은 조폭이 보호세를 걷는 것과 다르지 않다"며 강하게 비판했다.

장 대표는 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 정부가 규제로 기업을 옥죄면서 지방 투자와 청년 채용을 늘리라고 호통치는 행태는 모순이라며 이같이 말했다.

그는 전날 이재명 대통령이 10대 그룹 총수들과 만난 자리를 거론하며 "대통령이 또다시 기업 총수들을 청와대로 불러 청년 채용 확대와 지방 투자를 요구했다"며 "바쁜 총수들을 불렀으면 기업 애로사항이라도 듣는 것이 맞는 것 아니냐. 누가 봐도 지방 선거용 이벤트"라고 주장했다.

장 대표는 "노란봉투법, 중대재해처벌법, 더 센 상법 등 이른바 경제 악법은 밀어붙이면서 대통령이 호통친다고 청년 채용이 늘어나겠느냐"며 "이 정권은 투자 여건 개선에는 관심이 없고 사사건건 규제만 늘리고 있다"고 비판 수위를 높였다.

그는 전날 교섭단체 대표연설에서 언급했던 지역 경제 활성화 방안도 재차 제시했다. △지방 이전 기업에 대한 법인세 '제로(0)' 적용 △지방 이전 기업이 10년간 고용을 유지할 경우 상속세 전면 면제 등 기업이 스스로 지역으로 내려갈 수 있는 실질적인 유인책이 필요하다고 강조했다.

부동산 정책에 대한 비판도 이어졌다. 장 대표는 "대통령 본인조차 집값이 떨어지지 않을 것이라 보고 실거주하지 않는 아파트를 팔지 않고 버티고 있다"며 "그러면서 국민에게는 당장 집을 팔라고 겁박하고 있다"고 말했다.

아울러 "진보 정권이 들어서면 집값이 오른다는 것은 부동산 시장의 오랜 공식"이라며 "이재명 정권은 앞선 세 차례 진보 정권의 부동산 상승률 기록을 깰 판"이라고 주장했다.

장 대표는 최근 부동산 논란 확대 역시 지방선거를 염두에 둔 정치 행보라고 지적하며 "부동산을 정치적 수단으로 악용하지 말라"고 경고했다. 그는 "집 가진 국민을 갈라치고 공격해 표를 얻으려 하니 집값은 더 오르고, 집 없는 서민들의 절망만 커질 뿐"이라며 "국민을 탓하기 전에 정책부터 돌아보라"고 말했다.





