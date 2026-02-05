본문 바로가기
대전시, 설 연휴 '환경오염행위' 특별감시

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.05 09:41

9일~24일까지 3단계로 추진...오염행위 120콜센터로 신고

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 설 연휴를 맞아 환경오염 행위를 예방하고 환경오염 사고를 방지하기 위해 오는 9일부터 24일까지 환경오염행위 특별감시에 나선다.


이번 특별감시는 연휴 전·중·후 3단계로 구분해 단계별로 추진한다.

1단계(연휴 전, 9~13일)에는 자치구별 환경오염 취약업소(폐수 및 미세먼지 다량 배출업소 등) 포함 54개 중점 대상 사업장을 점검해 오염방지시설 정상 가동 여부를 확인하고 사전 계도 및 자율점검을 유도한다.


2단계(연휴 중, 14~18일)에는 시·자치구 감시반을 편성해 배출업소 및 주변 하천 등 오염 우심 지역에 대한 순찰을 강화하고 환경오염 사고 대비 24시간 상황실을 운영한다.


시민 누구나 환경오염행위를 발견하면 대전시 120콜 센터 또는 환경신문고로 신고할 수 있다.

3단계(연휴 후, 19~24일)에는 취약·영세업체를 대상으로 배출시설 및 방지시설 등의 장기간 가동 중단 후 정상 가동되도록 기술 지원을 실시한다.


문창용 대전시 환경국장은 "설 연휴 기간 환경오염 관리 공백을 최소화해 시민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "시민들도 의심되는 환경오염행위를 발견하면 즉시 신고해 달라"고 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
